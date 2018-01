Ekel, Drama, Hunger: So übersteht man trotzdem das Dschungelcamp IBES: Nicht mal alleine auf der Toilette, Ekel-Prüfungen und große Geständnisse am Lagerfeuer – Dschungel-Star Julian Stoeckel erzählt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situationen am besten meistert.