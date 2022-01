Räucherlachs-Flammkuchen & Eggnog: Leckere Rezepte mit About Fuel | FUNKY Berlin

Räucherlachs-Flammkuchen & Eggnog: Leckere Rezepte mit About Fuel | FUNKY Berlin

Mi, 19.01.2022, 10.33 Uhr

Fabian Dietrich aus Berlin ist süchtig nach Kochen, süchtig nach Genuss, süchtig nach Abenteuern, süchtig nach kreativem Arbeiten und allem was mit Essen, Trinken und Reisen zu tun hat. Genau aus diesem Grund hat er die Plattform ABOUT FUEL gestaltet, um all diesen Themen und Leidenschaften einen Platz zu geben. Für FUNKY Berlin hat er drei leckere Rezepte vorbereitet: Ein Räucherlachs-Flammkuchen, gebrannte Cashews und einen cremigen Eggnog zum Abschluss.