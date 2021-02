Corona: Ab wann ist ein Impfstoff eigentlich wirksam?

In Deutschland haben die Impfungen mit dem britischen Vakzin des Anbieters AstraZeneca begonnen. Doch momentan breitet sich Skepsis aus, da der Impfstoff anscheinend stärkere Nebenwirkungen hat, als vorher angenommen. In Niedersachsen melden sich 50% des geimpften Personals nach der ersten Impfung krank. Im Saarland kommt gut die Hälfte aller angemeldeten gar nicht erst zum Impftermin.

Es gibt Menschen, die den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca als „Zeug“ oder gar „Schrott“ bezeichnen. Nicht wirksam bei Älteren, weniger wirksam bei der in Südafrika entstandenen Mutation von Sars-CoV-2, heißt es ablehnend. Laut einer Umfrage des Hamburg Center for Health Economics würden sich nur zwei Prozent der Deutschen freiwillig für dieses Vakzin entscheiden.

Doch Virologen und Politiker warnen vor voreiligen Schlüssen. Alle in der EU zugelassenen Impfstoffe seien „extrem gut“, sagte etwa Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Ärztepräsident Klaus Reinhardt warben für die Vakzine. Was also ist bekannt über die Wirksamkeit der Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna? Und was bedeutet wirksam überhaupt?

Lesen Sie auch: Corona-Impfung: Zweifel am Astrazeneca-Vakzin werden größer

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona-Imfpstoffe: Wie effektiv wirken sie gegen den Urtyp?

Das US-Unternehmen Moderna beziffert die Wirksamkeit seines Impfstoffs auf 94 Prozent – gemessen 14 Tage nach der zweiten Dosis. Das Vakzin von Biontech/Pfizer zeigte Firmenangaben zufolge eine Wirksamkeit von 95 Prozent, gemessen sieben Tage nach der zweiten Dosis.

Diese Werte werden in der Impfstoff-Forschung auch als Effektivität bezeichnet. Sie sind Ergebnis einer relativen Betrachtung. Unter den Probanden der Impfgruppe traten über 90 Prozent weniger Erkrankungen auf als unter den Probanden der Kontrollgruppe, die ein Placebo bekamen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass zehn Prozent der Menschen in der Impfgruppe krank wurden.

Ein Beispiel des Robert-Koch-In­stituts (RKI) verdeutlicht das: „Man stelle sich vor, in einer Gegend mit vielen aktiven Covid-19-Fällen treten 20 Fälle je 1.000 Personen auf“, erklärt das Institut. Würde in dieser Gegend nun ein Teil der Bevölkerung geimpft, würden bei einer Impfstoff-Effektivität von 95 Prozent 20 von 1.000 nicht geimpften Menschen erkranken, aber nur etwa einer von 1.000 geimpften. Bei einer Effektivität von 70 Prozent wären es 6 statt 20.

Die Studien zur Wirksamkeit von Vakzinen sind Risikobetrachtungen. Sie vergleichen die Zahl der Infektionen in zwei Gruppen. Dabei wird primär analysiert, ob und nicht wie krank die Menschen werden. Geimpfte werden dabei nicht vorsätzlich einer Viruslast ausgesetzt.

Biontech, Moderna, Astra Zeneca, Novavax: So unterscheiden sich die Impfstoffe Biontech, Moderna, Astra Zeneca, Novavax: So unterscheiden sich die Impfstoffe

Lesen Sie auch: Wirkung, Aufbau, Preis: Die Corona-Impfstoffe im Vergleich

Drosten: Immunität kann bei Vektor-Imfpstoffen nachreifen

Der Impfstoff von Astrazeneca wies laut Hersteller in einer Studie mit mehr als 11.000 Teilnehmern eine Wirksamkeit von etwa 70 Prozent auf. Unglücklich dabei ist: In einem Teil der Studie unterliefen offenbar Fehler, die die Daten in Misskredit brachten. Es gab unterschiedliche Effektivitätszahlen für zwei Teile der Studie, in denen nicht die gleichen Mengen des Impfstoffs verimpft wurden. In einem Studienteil lag die Wirksamkeit bei 59,5 Prozent, im anderen bei 91.

In dieser Woche wurde ein weiterer Teil der Studie von Forschern der Universität Oxford in noch ungeprüfter Form veröffentlicht. Er wies eine Wirksamkeit von etwa 86 Prozent auf. Dabei wurde der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung auf zwölf Wochen ausgedehnt. Bei Vektorimpfstoffen, gerade bei dem von Astrazeneca, habe man sehen können, „dass eine Immunität noch nachreifen kann“, erklärte Virologe Christian Drosten in einem NDR-Podcast. Mehr dazu: Drosten: Astrazeneca-Impfstoff viel besser als sein Ruf

Zur Verdeutlichung: Eine Wirksamkeit in einer Größenordnung von 59 bis 95 Prozent wird von Infektiologen als gut bezeichnet. Bei der jährlichen Grippeschutzimpfung etwa liegt die Effektivität bei 20 bis 80 Prozent.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Vakzin-Studien: Wie ist die Datenlage in den jeweiligen Altersgruppen?

Die Untersuchungen der Hersteller berücksichtigten große Gruppen von Menschen aus der Altersgruppe ab 16 beziehungsweise 18 Jahren. Bei Moderna waren es mehr als 30.000, bei Biontech/Pfizer mehr als 43.000. Auch für ältere Menschen meldeten die Hersteller eine hohe Wirksamkeit von über 90 beziehungsweise 85 Prozent. Doch hier ist die Aussagekraft schwächer: Bei den über 75-Jährigen etwa waren nur 774 Menschen in die Biontech-Studie eingeschlossen. Wenige ältere Probanden ab 64 Jahren gab es auch bei der Moderna-Studie.

Besonders stark diskutiert aber wurde über die Wirksamkeit des Astrazeneca-Vakzins in der Gruppe der Menschen ab 65. Bei ihnen wirke der Impfstoff kaum, hieß es in Medienberichten. Mittlerweile steht fest: Diese Aussage ist falsch. Richtig ist: Es gibt so wenige Daten zu älteren Probanden, dass eine Aussage dazu wissenschaftlich unseriös wäre. „An dieser Stelle müssen weitere Analysen erfolgen“, sagt Bernd Salzberger, Chefinfektiologe an der Uniklinik Regensburg.

Allerdings gibt es Hinweise dafür, dass das Vakzin Älteren helfen kann. „In der klinischen Phase-II-Studie von Astrazeneca und der Universität Oxford wurden auch Menschen älter als 70 Jahre getestet, allerdings nur wenige Personen über 80 Jahre“, sagt Professor Stephan Becker, Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität in Marburg. In dieser Untersuchung habe der Impfstoff eine tendenziell etwas schwächere Immunantwort bei den älteren Personen gezeigt. Diese sei aber durchaus vergleichbar gewesen mit der jüngerer Probanden.

„In der Phase-III-Studie mit dem gleichen Impfstoff waren zu wenige alte Menschen eingeschlossen, sodass spezifisch für die Altersgruppen über 70 keine statistisch relevante Aussage gemacht werden kann“, so Becker. Genau das ist auch der Grund, warum das Astrazeneca-Vakzin in Deutschland nicht für die Impfung von Menschen ab 65 empfohlen wird. Die USA, Kanada und die Schweiz kritisieren hingegen die gesamte Datenlage von Astrazeneca. Der Impfstoff ist dort bisher nicht zugelassen.

Corona: Wie steht es um die Wirksamkeit der Vakzine gegen die Mutationen?

Die in Großbritannien erstmals analysierte Corona-Variante B.1.1.7 ist ansteckender als der Urtyp. Sie könnte sich in Deutschland nach jetzigen Erkenntnissen durchsetzen. Bisher liegt ihr Anteil bei knapp 22 Prozent – Tendenz schnell steigend.

Mehreren Studien zufolge wirken die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca auch gegen diese Mutation. Etwas weniger wirksam könnten die Vakzine gegen eine andere Mutation sein, die zuerst in Südafrika aufgetaucht ist. In Deutschland wird der Anteil an dieser Variante B.1.351 aktuell auf etwa 1,5 Prozent geschätzt.

Corona-Vakzine wirken schlechter gegen südafrikanische Variante

Labortests und niedrigere Effektivitätsraten der Vakzine bei Studien in Südafrika und Südamerika deuten darauf hin, dass B.1.351 der Antwort des Immunsystems ausweichen kann. Der Biontech-Impfstoff schützt einer aktuellen Untersuchung zufolge wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Virusvariante – allerdings ist die Zahl der dagegen gebildeten Antikörper wohl geringer, berichten Wissenschaftler im Fachjournal „The New England Journal of Medicine“. Eine Studie zu Astrazeneca hatte ähnliches ergeben, die Wirksamkeit war in dem nicht begutachteten Preprint aber auf etwa 20 Prozent gesunken.

Virologinnen und Virologen wie Sandra Ciesek und Christian Drosten warnen aber davor, das Vakzin von Astrazeneca in dieser Hinsicht als kaum hilfreich zu bezeichnen. Erstens sei die Datenlage überschaubar und etwas unsicher, zweitens müsse man den Begriff „wirksam“ vorsichtig benutzen.

Die Studien aller Hersteller deuten den Experten zufolge darauf hin, dass die Impfungen vielleicht nicht vor jeder Infektion schützen könnten, aber doch vor schweren und tödliche Verläufen. „Und das“, sagt Sandra Ciesek, „ist doch das primäre Ziel.“

Corona - Mehr Infos zum Thema