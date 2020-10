So kann man sich durch gutes Lüften vor einer Corona-Infektion durch Aerosole schützen.

Berlin. Zuhause, im Büro, in der Schule: Lüften kann vor einer Corona-Infektion schützen – und ist vor allem im Herbst und Winter wichtig.

Corona Richtig lüften: So schützen Sie sich vor einer Infektion

Coronaviren werden hauptsächlich durch Tröpfchen und feinste flüssige Teilchen, sogenannte Aerosole übertragen. Dabei gelangen die Erreger beim Niesen, Husten, Sprechen und selbst Ausatmen in die Luft und an die Schleimhäute anderer Menschen in der unmittelbaren Umgebung.