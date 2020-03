Coronavirus: So läuft das Rennen um den rettenden Impfstoff

Das wichtigste Ziel in diesen Tagen ist es, Zeit zu gewinnen. Zeit, in der sich das Gesundheitssystem für eine mögliche Flut an Covid-19-Patienten rüstet, und Zeit, in der ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 gefunden werden kann. Fast 50 Impfstoffprojekte weltweit laufen...