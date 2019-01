Diabetes: Neue Hoffnung durch verbesserte Behandlung

Eine Generation neuer Medikamente soll in der Diabetes-Therapie neue Wege ermöglichen. Dazu trifft sich in Bochum am heutigen Donnerstag die europäische Spitzenklasse der „Inkretin-Forschung“. Von der Stoffwechselerkrankung sind bundesweit über sieben Millionen Menschen betroffen, Tendenz steigend....