Wie aus alten Diesel-Stinkern moderne Hybrid-Busse werden

Wenn es um Ecken geht, können glatte 18 Meter ganz schön lang werden. Vor allem, wenn ein Laie ohne passenden Führerschein am großen Lenkrad eines Gelenkbusses sitzt. Der ständige Blick in den Rückspiegel, ob das Hinterteil beim Kurvenfahren auch in der Spur bleibt, lenkt davon ab, dass man da in...