Opel macht jetzt mit Grumpy Cat schlecht gelaunt Werbung

Nutzer auf Facebook und Twitter trauten ihren Augen nicht: Pampige Antworten vom offiziellen Account von Opel, dazu die Begrüßung am Morgen: „Wie geht’s euch denn heute so? Mir. Doch. Egal.“ Das Hashtag #Opelgoesgrumpy lieferte schon einen Hinweis, was es damit auf sich hat. Der Rüsselsheimer...