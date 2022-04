Bitter: Lena Oberdorf muss gegen den FC Barcelona zuschauen

Es war der eine Schockmoment an einem umjubelten Tag. Beim furiosen 3:1-Sieg der Fußballerinnen der Wölfe im DFB-Pokal-Halbfinale in München humpelte Lena Oberdorf vom Feld. Bereits nach rund 15 Minuten konnte die 20-Jährige nicht mehr weitermachen, nachdem sie im Mittelfeld von Bayerns Lineth Beerensteyn gefoult worden war. Die Grün-Weißen hatten Sorge, Oberdorf könnte in den folgenden wichtigen Spielen im Halbfinale der Champions League fehlen – und haben nun Gewissheit. Die Mittelfeldspielerin hat sich das rechte Knie verstaucht.

Verletzung hätte für Lena Oberdorf schlimmer kommen können

Wenn ihre Kolleginnen am Freitag (18.45 Uhr) vor 90.000 Fans im Camp Nou und im Rückspiel (30. April, 18 Uhr) in der VW-Arena gegen den FC Barcelona um das Ticket für das Finale der Königsklasse kämpfen, wird die 20-Jährige zuschauen müssen. Allerdings hat Oberdorf Glück im Unglück. Nach dem Bayern-Spiel hatten sie in Wolfsburg eigentlich mit einer schlimmeren Verletzung – und dementsprechend mit einer längeren Ausfallzeit – gerechnet. „Im Rahmen einer ausführlichen Untersuchung wurde zwar eine starke Verstauchung im rechten Knie diagnostiziert, allerdings konnten keine schwerwiegenden strukturellen Schäden festgestellt werden“, heißt es vom Klub.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Alternativen hat VfL-Coach Tommy Stroot

Schon Anfang März hatte Oberdorf angeschlagen einige Wochen pausieren müssen. Der Kader von Tommy Stroot ist stark genug, solch einen Verlust aufzufangen – auch wenn Oberdorf auf der Doppelsechs eigentlich Stammspielerin ist. In München ersetzte der VfL-Coach sie durch Alexandra Popp – immerhin Kapitänin der Nationalmannschaft. Eine weitere Alternative bestünde darin, Jill Roord aus dem offensiven ins defensive Mittelfeld zurückzuziehen. Allerdings hat die Niederländerin im Angriff aktuell einen Lauf. Stroot hat gute Alternativen, aber auf die erste Option verzichtet niemand gerne.

Mehr zu den VfL-Frauen:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de