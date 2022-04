Almuth Schult an der Schulter verletzt – Bayern-Einsatz fraglich

Eigentlich hatte Almuth Schult nach fast drei Jahren im Kasten des DFB im WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien (Dienstag, 16 Uhr) ihr Länderspiel-Comeback geben wollen. Doch daraus wurde nichts. Die 31-Jährige war bereits am Sonntag aus dem Lager der Nationalmannschaft abgereist. Probleme mit der Schulter hatten sie dazu gezwungen. Nun weilt die Torhüterin des VfL wieder in Wolfsburg – um die Blessur untersuchen zu lassen und auszukurieren. Am Montag teilte der Klub mit, Schult habe sich eine Zerrung in der Schulter zugezogen.

Für den Spitzenreiter der Bundesliga kommt diese Verletzung zur Unzeit. Schließlich steht am Sonntag (12.30 Uhr) bereits der nächste Knaller für die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot an. Dann treten die VfL-Fußballerinnen im DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München an. „Ob ein Einsatz im DFB-Pokal-Halbfinale in München realistisch ist, wird der Heilungsverlauf in den nächsten Tagen zeigen“, schreibt der Klub in Bezug auf Schults Verletzung. Zumindest aber bedeutet die Diagnose eine leichte Entwarnung.

VfL Wolfsburg im Saisonendspurt ohne Almuth Schult?

Es ist nicht das erste Mal, dass die 64-fache Nationalspielerin mit der Schulter zu kämpfen hat. Im Jahr 2019 fiel sie lange aus, musste sich einer Operation unterziehen. Diese Verletzung und die Geburt ihrer Zwillinge sorgten für die lange Pause im Nationalteam. Bei den Wolfsburgerinnen zeigte sich Schult zuletzt wieder obenauf.

Und im Saisonendspurt kann Stroot seine Stammkeeperin gut gebrauchen. In der Meisterschaft war der klare 6:0-Erfolg vor der Länderspielpause gegen die Münchnerinnen eine Art Vorentscheidung. Neben dem DFB-Pokal kämpfen die Wölfinnen aber auch in der Champions League noch um den Titel. Am Freitag, 22. April, steigt um 18.45 Uhr das Hinspiel beim FC Barcelona. Das Rückspiel findet am 30. April in Wolfsburg statt – wie schon im Viertelfinale gegen Arsenal London in der VW-Arena. Die VfLerinnen erhoffen sich reichlich Unterstützung. Gegen die Londonerinnen waren bereits 11.293 Zuschauer gekommen. Für das Barcelona-Spiel sind bislang rund 7000 Tickets abgesetzt.

