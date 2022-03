VfL-Frauen 4:1-Sieg beim Alexandra-Popp-Comeback

Mehr als zehn Monate, genau genommen 315 Tage, war es her, dass Alexandra Popp wegen einer Knorpelverletzung kein Pflichtspiel mehr für den VfL Wolfsburg bestreiten konnte. Am Sonntagmittag war es dann endlich wieder soweit: Die VfL-Anführerin stand gegen den SC Freiburg gleich in der Startelf. Während sich der VfL gegen den SC 45 Minuten lang mühte, machte er den 4:1 (1:0)-Sieg dank einer starken

Mehr zu den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Insgesamt drei Mal tauschte VfL-Coach Tommy Stroot im Vergleich zum lockeren 7:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen Bundesliga-Schlusslicht SC Sand: Neben Popp (für Sandra Starke) spielten auch Innenverteidigerin Kathrin Hendrich (für Joelle Wedemeyer) und Offensivspielerin Svenja Huth (für Turid Knaak). Letztere hatte Corona vor einigen Wochen am stärksten heimgesucht.

Die wichtige Führung: Wie schon im Pokal gegen Sand traf Dominique Janssen (Nummer 6) per Handelfmeter für den VfL. Foto: Darius Simka / regios24

Vor Anpfiff: Viele Zeichen für Frieden

Bevor es dann im Fußball ging, setzten beide Mannschaften ein Zeichen für Frieden und Solidarität sowie gegen den Krieg in der Ukraine: Neben der Gedenkminute mit Applaus und einem gemeinsamen #stopwar-Plakat war der Mittelkreis als Peace-Zeichen eingekreidet, VfL-Sponsor Volkswagen hatte seine Brust für das Friedenszeichen freigeräumt und statt der üblichen Einlaufmusik wurde John Lennons „Give peace a chance“ gegeben.

Im Spiel taten sich dei Wolfsburgerinnen dann schwer gegen aggressive Freiburgerinnen, die ein enormen Pensum hatten. Wie schon gegen Sand musste ein Handelfmeter als Dosenöffner fungieren: Nach Felicitas Rauchs Schuss prallte der Ball vom Knie der ehemaligen Wolfsburgerin Meret Wittje an deren Hand, es war ein Strafstoß der Kategorie „konnte man geben, musste man nicht“. Dominique Janssen machte es dann sehr souverän, verlud Freiburg-Keeperin Rafaela Borggräfe.

Alexandra Popps Arbeitstag endet nach der Pause

Doch auch im Anschluss machte es der SC dem Spitzenteam alles andere als leicht, zwang den VfL – ohne sich große Chancen herauszuspielen – zu hoher defensiver Aufmerksamkeit. Chancen aufs zweite Tor hatte allen voran Tabea Waßmuth, doch der hohe Aufwand der Nationalstürmerin wurde in Durchgang 1 nicht belohnt.

Popps Arbeitstag auf der Doppelsechs war dabei nach 45 Minuten wieder beendet. Sie hatte – wie immer – alles reingeworfen, war in vielen Situationen aber noch glücklos geblieben und musste kurz vor der Halbzeit am Kopf behandelt werden. Für sie kam Pauline Bremer, die sich weiter vorne einordnete, Jill Roord rückte ins defensive Mittelfeld.

Schneller Doppelschlag in Durchgang 2 bringt den Sieg

Und Bremer machte es den Wolfsburgerinnen ganz schnell etwas einfacher: Roord zog ab, Borggräfe konnte mit dem Fuß nur abwehren, Bremer staubte aus kurzer Distanz zum 2:0 ab. Jetzt kam der VfL ins Rollen: Flanke von rechts, Blomqvists ersten Versuch hatte Freiburgs Torhüterin noch, doch gegen den zweiten Versuch war sie machtlos – 3:0. Mit diesem schnellen Doppelschlag hatten die Wolfsburgerinnen diesen wichtigen Sieg eingetütet. Zur Erinnerung: Im Hinspiel hatte das Stroot-Team beim 2:2 noch gepatzt.

Der VfL spielte jetzt völlig befreit nach vorne. Auch Waßmuth erzielte noch ihr schon fast überfälliges Tor. Die Partie war gelaufen, aber Freiburg steckte nicht auf, kam durch Kapitänin Hasret Kayikci noch zum Ehrentreffer. Die VfL-Joker Sveindis Jonsdottir und Joelle Smits hätten das Ergebnis in den letzten Minuten noch in die Höhe treiben können – das war’s.

Am Freitag wartet die nächste Pflichtaufgabe auf den VfL, der von 19.15 Uhr an beim 1. FC Köln zu Gast ist. Danach geht’s in die ganz heiße Phase mit drei englischen Wochen in Liga und Champions League in Folge.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Schult – Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch (60. Wedemeyer) – Lattwein (74. Smits), Popp (46. Bremer) – Huth (60. Starke), Roord, Blomqvist (72. Jonsdottir) – Waßmuth.

SC Freiburg: Borggräfe – Karl, Stegemann (86. Kolb), Minge, Steuerwald – Wittje (86. Fölmli) – Kayikci, Büchele (46. Wensing), Müller (60. Vojtekova) – Memeti, Hoffmann (60. Xhemaili).

Tore: 1:0 Janssen (15./Handelfmeter), 2:0 Bremer (48.), 3:0 Blomqvist (51.), 4:0 Waßmuth (59.), 4:1 Kayikci (79.).

Gelbe Karten: – / Karl.

Schiedsrichterin: Laura Duske (Leverkusen).

Zuschauer: 907 im AOK-Stadion.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de