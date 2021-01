Schult feiert ihr VfL-Comeback nach 19 Monaten

Fast 19 Monate, das ist in Fußballkarrieren schon eine kleine Ewigkeit. So lange stand Almuth Schult nicht mehr auf dem Platz. Am Mittwochabend, beim 3:2-Sieg ihres VfL Wolfsburg im ersten Testspiel der Wintervorbereitung gegen Eintracht Frankfurt, gab die 29-Jährige ihr Comeback zwischen den Pfosten. Zu Null, so wie es Torhüterinnen am liebsten haben, blieb sie zwar nicht. Aber den Konkurrenzkampf um die Rolle als Nummer 1 heizt Schult in jedem Fall an.

Stephan Lerch, der Trainer der Wolfsburgerinnen, hatte bereits am Ende der Hinrunde erklärt, dass die Karten bei den Torhüterinnen im Winter neu gemischt werden. Die polnische Nationalkeeperin Katarzyna Kiedrzynek hatte in der Hinrunde die meisten Spiele bekommen, aber auch Friederike Abt bekam ihre Chancen. Und nun ist auch noch Schult zurück, der ehemalige Platzhirsch, sowohl beim VfL als auch in der Nationalmannschaft.

Schult will wieder die Nummer 1 sein

Für die DFB-Auswahl hatte die Wolfsburgerin auch zuletzt auf dem Platz gestanden. Das war am 29. Juni 2019 im WM-Viertelfinale gegen Schweden. Die Partie ging verloren, und Schult musste sich obendrein einer Schulter-OP unterziehen. Danach wurde sie schwanger, im April kamen dann die Zwillinge zur Welt. Seit November ist die ehrgeizige 29-Jährige zurück im Training, beißt sich seitdem jeden Tag näher an die Rivalinnen heran – und will nun ihre Nummer 1 zurück.

Die erste Chance zu zeigen, dass Schult diese immer noch zu Recht auf dem Rücken trägt, bekam sie gegen Frankfurt. Kiedrzynek und Abt sollen ihre Gelegenheiten in den verbleibenden Testpartien, erneut gegen die Eintracht am Samstag (13 Uhr) im AOK-Stadion und am 29. Januar bei der SGS Essen, bekommen. Dann läuft es für den VfL vielleicht auch noch besser als im ersten Test 2021. Denn defensiv gab’s Steigerungspotenzial.

Saevik erzielt das VfL-Siegtor

Sjoeke Nüsken (45.) und Geraldine Reuteler (60.) glichen für die Frankfurterinnen aus, nachdem der VfL durch die Tore der ebenfalls wiedergenesenen Kapitän Alexandra Popp (30.) und von Zsanett Jakabfi (36.) bereits mit 2:0 geführt hatte. Aber es wurde doch noch ein erfolgreicher Abend: Karina Saevik erzielte in der 87. Minute das 3:2-Siegtor beim Schult-Comeback.