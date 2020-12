Corona-Verdacht: VfL-Fußballerin van de Sanden bleibt daheim

Vorsichtshalber in Isolation: VfL-Stürmerin Shanice van de Sanden durfte nicht mit nach Serbien reisen.

Wolfsburg. Ohne Shanice van de Sanden war Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg zum CL-Spiel gereist. Ein Corona-Fall in der Familie ist die Begründung.

VfL-Frauen starten mit 5:0 in Subotica in Champions League

VfL-Frauen starten mit 5:0 in Subotica in Champions League

Shanice van de Sanden war der Grund für die mysteriöse Geheimniskrämerei der Verantwortlichen am Tag vor dem Champions-League-Auftakt. Um das Fehlen der Niederländerin im nach Subotica gereisten Kader nicht öffentlich machen zu müssen, hatten die Verantwortlichen des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Dienstag – anders als sonst – keine Auskünfte zum Aufgebot gegeben. Nun ist die Katze aus dem Sack: Wegen eines Corona-Falls im persönlichen Umfeld war van de Sanden in der VW-Stadt geblieben.

Trainer Stephan Lerch löste nach dem 5:0-Auswärtssieg im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Königsklasse das Rätsel auf. „Shanice ist vorsichtshalber zu Hause in Wolfsburg geblieben. In ihrem Familienkreis gab es einen positiven Corona-Fall. Deshalb haben wir entschieden, sie zu Hause zu lassen“, sagte er. Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. „Tests sind negativ“ Sorgen um die Spielerin müsse man sich jedoch keine machen, schließlich handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. „Shanice’ Tests“, berichtete der Coach weiter, „sind nach wie vor negativ gewesen, auch während wir hier in Subotica waren. Wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten Tagen wieder einsteigen wird.“ Glück im Unglück für den VfL, dass der Fall keine weiteren Kreise zog angesichts des engen Spielplans mit zwei Champions-League-Spielen und zwei Bundesliga-Matches innerhalb von zwölf Tagen zum Jahresabschluss.