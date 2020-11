Erst am Ende deutlich: VfL-Frauen besiegen Frankfurt 3:0

Lange war’s mühsam, am Ende aber doch deutlich: Der VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg im AOK-Stadion gegen Eintracht Frankfurt auf die bittere 1:4-Niederlage im Spitzenspiel bei Bayern München reagiert und ist vorerst wieder auf zwei Punkte an den Münchnerinnen dran, da deren geplantes Spiel am Wochenende gegen Leverkusen aufgrund eines Corona-Falls bei Bayer ausfällt.

Im Vergleich zum 1:4 am Sonntag in München tauschte Coach Stephan Lerch auf zwei Positionen. Pia-Sophie Wolter und Felicitas Rauch (beide Bank) mussten weichen, Fridolina Rolfö und Joelle Wedemeyer durften sich von Beginn an beweisen.

Startelf-Rückkehrer sind gleich mittendrin

Und beide Startelf-Rückkehrer spielten in der Anfangsphase eine größere Rolle: Die Schwedin Rolfö, weil sie in der dritten Minute von einer scharfen Hereingabe Zsanett Jakabfis offenbar so überrascht war, dass sie den Ball aus kurzer Distanz Eintracht-Keeperin Merle Frohms in die Arme schoss, statt den Ball über die Linie zu drücken. Und Wedemeyer, weil sie das größte Highlight der ersten Halbzeit setzte. Die Defensiv-Allzweckwaffe war lange Zeit nicht für ihre Torgefahr bekannt, doch wenn sie trifft, dann ist es wichtig. Sie hatte mit ihrem Tor zum 1:0 gegen den SC Freiburg in der vergangenen Saison die Meisterschaft klargemacht. Gegen Frankfurt erzielte sie das ganz wichtige 1:0 – und das auf wunderschöne Art und Weise: Sie zog etwas zu unbedrängt von links nach innen, und ihr Rechtsschuss aus 20 Metern senkte sich haargenau im langen Eck (9. Minute).

Das Tor war deshalb so wichtig, weil den sonst so torgefährlichen Wolfsburgerinnen (31 Saisontore in zehn Spielen) in dieser ersten Hälfte gar nicht so viel gelang. Rolfö kam noch einmal frei vor Frohms zum Abschluss, doch der Winkel war zu spitz, als dass sie die Frankfurter Keeperin hätte überwinden können (38.).

Eintracht hält in Wolfsburg gut mit

Ansonsten spielte die Eintracht, die im Sommer auf den 1. FFC nachgefolgt war, munter mit, suchte schnell den Weg nach vorne, stand hinten sicher und profitierte von der einen oder anderen Schlampigkeit im Wolfsburger Aufbauspiel.

So geschehen, nach einem Ballverlust von Ingrid Engen, nach dem Geraldine Reuteler frei vor VfL-Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek auftauchte, aber vorbei zielte (25.). Der VfL schaffte es zu selten, sich einmal gefährlich und mit Geschwindigkeit über außen in den Eintracht-Strafraum zu kombinieren. Allerdings: Frankfurts Laura Freigang, mit zehn Treffern beste Liga-Torschützin, wurde nicht gefährlich.

Erst Oberdorfs Tor bringt Beruhigung

An dem Bild der ersten Hälfte änderte sich zunächst nur wenig. Das Wolfsburger Aufbauspiel blieb genauso fahrig wie das im letzten Drittel. Es musste ein zweiter Distanzschuss her, um Beruhigung in die Partie zu bringen: VfL-Nationalspielerin Lena Oberdorf nahm aus 17 Metern Maß, ihr platzierter Flachschuss passte wieder genau (64.). Dann war der Bann gebrochen, die Eintracht zollte dem hohen Tempo aus den ersten 60 Minuten Tribut. Weil Barbara Dunst gegen Zsanett Jakabfi im Strafraum zu spät kam, durfte Lena Goeßling zum fünften Mal vom Punkt antreten – und zum fünften Mal verwandeln (75.).

Nach der Länderspielpause wird’s im Dezember noch mal heiß

Auf die VfLerinnen wartet nun eine zweiwöchige Länderspielpause. Danach wird’s im Jahresendspurt noch einmal heiß: Am 6. Dezember wartet im DFB-Pokal-Achtelfinale Erstliga-Kellerkind MSV Duisburg. Am 9./10. Dezember startet die Champions League mit dem Hinspiel in der Runde der besten 32. Die Auslosung hierfür findet am Dienstag (12 Uhr) in Nyon statt. Erst am 13. Dezember geht’s in der Liga mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen weiter.

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg: Kiedrzynek – Hendrich (46. Rauch), Goeßling, Janssen, Wedemeyer – Engen, Oberdorf (83. Dickenmann) – Saevik (62. van de Sanden), Huth (83. Cordes), Rolfö (69. Wolter) – Jakabfi.

Eintracht Frankfurt: Frohms – Hechler (89. Störzel), Kleinherne, Kirchberger, Aschauer – Feiersinger (71. Dunst), Nüsken, Pawollek (89. Köster), Reuteler (87. Panfil) – Freigang, Prasnikar (87. Küver).

Tore: 1:0 Wedemeyer (9.), 2: Oberdorf (64.), 3:0 Goeßling (75./Foulelfmeter).

Gelbe Karten: Oberdorf, Hingst (Co-Trainerin) / Reuteler.

Schiedsrichterin: Susann Kunkel (Eichede).