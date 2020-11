Ergebnis und Art und Weise überraschen den VfL-Coach

Stephan Lerch, der Trainer der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, ist jemand, der nach einem Spiel schnell um die richtige Einordnung bemüht ist. Nicht falsch verstehen: Er ist keiner, der eine starke Leistung nicht auch als solche anerkennt oder mit Lob spart, wenn es er für angebracht hält. Doch so richtig überschwänglich erlebt man den 36-Jährigen selten. Am Freitagabend hatte er aber einen dieser Momente. Lerch meinte nach dem 5:0 bei Turbine Potsdam überrascht: „So klar, aber auch von der Art und Weise war es nicht zu erwarten – ein Riesenkompliment an die Mannschaft!“

So lief das Spiel in Potsdam: VfL-Frauen- Kurzer Prozess mit Potsdam, bereit für Bayern

Natürlich gab es auch nach dem Spiel im leeren Karl-Liebknecht-Stadion ein, zwei Punkte, an denen der VfL weiter schrauben und die der Coach ansprechen wird. Doch nach dieser Leistung waren die im Moment des Sieges zu vernachlässigen. Warum, das zeigt ein Vergleich zwischen dem Duell bei Turbine und dem letzten Liga-Spiel vor der Länderspielunterbrechung, dem 5:2 zu Hause gegen Duisburg.

VfL stark verbessert im Vergleich zu Duisburg

Gegen das Kellerkind hatte sich der VfL zwei billige Tore eingefangen. Auch wenn der Sieg nach einer 4:0- und 5:1-Führung gegen den MSV nicht mehr wackelte, waren zwei Gegentreffer gegen ein Kellerkind bedenklich. Die Konzentration in der Abwehr hatte Wolfsburg da nicht über 90 Minuten halten können.

Das war in Potsdam ganz anders. Turbine war zwar offensiv angetreten, doch Wolfsburg zeigte sich giftig in den Zweikämpfen und im Gegenpressing, ließ defensiv wenig anbrennen, hatte den Ball meist weit vor dem eigenen Strafraum wieder in den eigenen Reihen. „Wir hatten deutlich bessere Abstände. Die Balance passte viel besser“, sah Wolfsburgs Coach eine klare Steigerung. „Da muss man die gesamte Mannschaft loben, das haben wir als Team sehr gut gelöst“, befand Linksverteidigerin Felicitas Rauch, die obendrein das 1:0 köpfte.

Lerch: „Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt“

Ein zweiter Makel war gegen Duisburg die dürftige Chancenverwertung, trotz fünf eigenen Treffern. An der gab es im KarLi nichts auszusetzen. Die einzige richtig dicke und vergebene Möglichkeit hatte Neuzugang Karina Saevik nach der Pause. Und seiner norwegischen Stürmerin, die viele Wege machte, hätte Lerch einen Treffer sehr gegönnt.

Saevik, bemerkte Lerch zudem, wäre die sechste Torschützin gewesen. Dass es auch so fünf waren – wie übrigens auch schon gegen Duisburg – freute den Trainer dennoch. „Es ist ein Indiz dafür, dass jede Spielerin Gas gibt, und sich die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt“, lobte Lerch angesichts einiger gravierender Ausfälle und meinte schließlich: „Wir freuen uns sehr, diesen klaren Sieg eingefahren zu haben und auch noch ein bisschen was fürs Torverhältnis getan zu haben. Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause.“

Jetzt mit Selbstvertrauen nach München

Und dann am 15. November zum Topspiel bei den Bayern, vor dem der VfL sich zur richtigen Zeit in stark verbesserter Form zeigte und für das die Mannschaft reichlich Selbstvertrauen sammelte. Aber, so der Trainer: „Aus einem Spiel gegen einen guten Gegner können wir vieles mitnehmen – ohne dass wir jetzt feiern oder uns zurücklehnen können.“ Zumindest war da doch noch ein leicht erhobener Zeigefinger – mit dem die starke Leistung vom Freitag in Potsdam aber keineswegs geschmälert werden sollte.

