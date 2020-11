Svenja Huth im Interview: „Es war die richtige Entscheidung“

Svenja Huth hat etwas Anlauf gebraucht, nachdem sie im Sommer 2019 zu den Fußballerinnen des VfL gekommen war. Das lag auch daran, dass sich die 29-Jährige früh in der Saison verletzte, erst zur Rückrunde so richtig durchgestartet ist. Nun ist die Vizekapitänin der deutschen Nationalmannschaft aber vollends in Wolfsburg angekommen. Wie Huth ihre bisherige Zeit beim VfL bewertet, was sie über ihre Rolle im Team denkt und wie sie über das Wiedersehen mit Ex-Klub Potsdam am Freitagabend (19.15 Uhr, live bei Eurosport) denkt, verrät sie im Interview.

Als Sie nach Wolfsburg gewechselt sind, wollten Sie den nächsten Schritt gehen. Dann hatten Sie einen schwierigen Start beim VfL, zogen sich am 3. Spieltag einen Innenbandriss zu. Seit Jahresbeginn sind Sie aber gesetzt. Wie bewerten Sie selbst Ihre bisherige Zeit in Wolfsburg?

Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nach Wolfsburg zu wechseln, da die Qualität in der Mannschaft noch einmal ein anderes Niveau hat. Es ist nie schön, sich zu verletzen. Aber es ist noch einmal schwieriger, wenn man in einen neuen Verein kommt. Nichtsdestotrotz habe ich mich noch vor der Winterpause zurückgekämpft. Meinetwegen hätte es dann gleich weitergehen können. Aber ich habe die Wintervorbereitung genutzt, um wieder zu alter Stärke zu kommen. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen. Ich spüre das Vertrauen des Trainerteams und fühle mich auf und neben dem Platz wohl.

In der VfL-Offensive hat sich zu dieser Saison einiges geändert, vor allem mit dem Abgang von Pernille Harder, der torgefährlichsten Spielerin der vergangenen Jahre. Welchen Einfluss hat das auf das Wolfsburger Spiel?

Als Pernille gegangen ist, ist mit ihr auch individuelle Klasse gegangen. Nichtsdestotrotz ist unser Kader von der Qualität her stark, und ich sage generell, dass man als Team viel größere Ziele erreichen kann als eine einzelne Spielerin. Man hat in unseren ersten Saisonspielen gesehen, dass wir weiter unsere Tore machen, dabei jetzt viele verschiedene Torschützen haben, was unsere Qualität in der Breite noch einmal bekräftigt. Als Team sind wir noch enger zusammengerückt. Und wir haben mit Shanice van de Sanden und Karina Saevik noch zwei offensive Neuzugänge dazubekommen. Auch wenn es für sie nicht einfach war, sich so schnell in einem neuen Land und mit einer neuen Sprache einzufinden, haben sie das gut gemeistert. Wir stehen als Team zusammen.

Inwiefern hat sich Ihre Rolle auf und neben dem Platz verändert?

Auf dem Platz ist es so, dass ich in der vergangenen Saison überwiegend auf der offensiven Außenbahn gespielt habe. Aber ich mag es, eine flexible Spielerin zu sein. Jetzt spiele ich mehr im Zentrum, kann aber immer wieder die Wege nach außen suchen und bin da recht frei. Von daher habe ich auf dem Platz mehr Verantwortung übernommen. Daneben habe ich auch schon in der Vorsaison gesagt, dass ich allein vom Alter her eine erfahrenere Spielerin bin, die Erfolge, aber auch Misserfolge in ihrer Karriere vorzuweisen hat. Diese Mischung lässt eine Spielerin reifen, und diese Erfahrungen habe ich in der letzten Saison schon versucht einzubringen. Je länger man aber in einem Team ist, umso mehr kann man diese Dinge einbringen.

Wie drückt sich Ihre Rolle als Führungsspielerin aus?

Ich bin keine, die auf oder neben dem Platz unkontrolliert herumschreit. Aber wenn mir Dinge auffallen, dann spreche ich diese gerade auch bei jüngeren Spielerinnen an und sage, was sie verbessern könnten. Aber das mache ich immer vor dem Hintergrund, dass wir als Team erfolgreich sind.

Mit dem VfL sind Sie seit dem 1:1 in Freiburg in der Verfolgerrolle, macht das für Sie einen Unterschied?

Natürlich waren wir nach diesem 1:1 sehr enttäuscht, und es hat sich auch wie eine Niederlage angefühlt. Aber grundsätzlich hat sich nichts geändert. Es ist zwar immer eine Floskel, wenn man sagt, die Saison sei noch lang. Aber es ist so, sie ist tatsächlich noch lang. Im Endeffekt kommt es am Saisonende auf die geholten Punkte an – und wir haben noch die direkten Duelle mit München. Wir tun gut daran, nicht in Hektik zu verfallen, sondern die Situation anzunehmen und von Spiel zu Spiel zu schauen.

Jetzt wartet Potsdam, das aktuell den Anschluss an den VfL und Tabellenführer Bayern hält. Auf was für ein Duell stellen Sie sich ein?

Ich rechne mit einem sehr intensiven Spiel. Turbine ist bekannt dafür, eine physisch starke Mannschaft zu sein, ihre Stärken in den Zweikämpfen zu haben und auch ein bisschen eklig zu spielen. Von daher wird es sehr intensiv. Wir sind aber gut vorbereitet, haben bereits über die Stärken gesprochen, aber auch über die Stellen, an denen wir Potsdam knacken können. Wir wollen das Spiel mit Ball wieder an uns reißen, uns viele Chancen herausspielen und sie auch nutzen.

Sie waren beim 5:1 im Februar gegen Turbine schon dabei, haben zwei Vorlagen gegeben. Doch es ist nun für Sie das erste Mal, dass Sie nach Ihrem Wechsel in Potsdam spielen – wird’s wieder etwas Besonderes?

Definitiv. Vergangenes Jahr war ich im KarLi (Karl-Liebknecht-Stadion, Anm. d. Red.) zum Zuschauen gezwungen. Von daher ist es jetzt ein besonderes Spiel für mich. Es fehlen natürlich die Zuschauer, die noch einmal zur Brisanz dieses Duells beitragen würden. Trotzdem ist es ein spezielles Spiel. Ich kenne noch einige Gesichter, auch wenn inzwischen schon wieder viele neue dabei sind. Danach werde ich mich mit der einen oder anderen auch unterhalten, aber vorher gilt die volle Konzentration dem Spiel.

Wie sind Ihre Drähte zum Ex-Klub jetzt noch?

Potsdam hat eine sehr, sehr junge Mannschaft, die auch damit zu kämpfen hat, dass immer wieder viele Spielerinnen den Verein verlassen und neue dazukommen. Aber natürlich kennt man noch die eine oder andere, zum Beispiel Johanna Elsig in der Abwehr oder Vanessa Fischer im Tor. Aber besonders mit Jessica Viehweger, der Physiotherapeutin, habe ich weiter ein besonders gutes Verhältnis.

Im Anschluss geht es in der Bundesliga Schlag auf Schlag weiter: Nach Potsdam geht’s nach München zum Spitzenreiter, dann kommt mit Frankfurt der aktuelle Tabellenvierte. Wie blicken Sie auf die kommenden Wochen?

Es wird eine sehr intensive Zeit mit sehr schwierigen Spielen, aber natürlich gucken wir positiv auf diese Wochen. Wir wollen die maximale Punktausbeute mit in die dann folgende Länderspielpause nehmen. Das ist ganz klar unser Anspruch. Dabei warten ganz unterschiedliche Spiele auf uns: In Potsdam wird es wohl mehr über die Zweikämpfe gehen. München ist technisch sehr versiert. Dort werden wir auch dagegenhalten, aber auch unsere spielerische Klasse auf den Platz bringen müssen. Und die Frankfurterinnen sind eine junge Mannschaft, die sich sehr gut entwickelt hat, aber noch Schwankungen unterliegt. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, wie sie gegen uns auftreten.

Bis Weihnachten geht es für Sie und die anderen Nationalspielerinnen mit einem straffen Zeitplan weiter: EM-Qualifikation mit der Nationalmannschaft, dann DFB-Pokal, Champions League und wieder Liga mit dem VfL. Bereiten Sie sich angesichts dieser hohen Belastung noch einmal spezieller vor?

Das Allerwichtigste ist bei diesem hohen Pensum, gut zu regenerieren – ausreichend schlafen, gut trinken. Ich persönlich habe einen guten Ausgleich durch meinen Hund. Ich gehe gerade jetzt, wenn es kalt ist, aber das Wetter schön, sehr gerne an der frischen Luft spazieren, um neue Kraft zu sammeln. All das spielt zusammen, um topfit in die Wochen zu gehen. Auch der Kopf spielt eine Rolle: Wenn man sich beispielsweise einredet, man sei müde, dann ist man es vielleicht auch. Aber wenn man eine Situation annimmt, dann kann man sie auch bewältigen.

Gerade gibt es wieder einen Lockdown in Deutschland. Wie normal fühlt sich die Situation, ohne Fans zu spielen und ständig getestet zu werden, für Sie an?

Wir hatten zwischendurch ja eine kurze Lockerung mit bis zu 500 Zuschauern im AOK-Stadion. Für uns war das unheimlich schön, die Fans im Rücken oder auch Familienmitglieder auf der Tribüne zu haben. Da ist dieser zweite Lockdown für uns natürlich ein Rückschritt. Normal wird sich das niemals anfühlen. Aber man lernt, mit der Situation zu leben. Ich hoffe natürlich, dass alles schnellstmöglich wieder in die andere Richtung läuft.

Hatten Sie die Befürchtung, dass auch der Profisport, speziell die Frauen-Bundesliga, wieder herunterfahren muss?

Man muss in dieser Zeit mit fast allem rechnen und auf alles gefasst sein. Für uns haben sich die Corona-Maßnahmen auch verschärft, weil wir nun wieder häufiger getestet werden. Aber wir sind glücklich, dass wir unseren Beruf weiterhin ausüben dürfen, wobei wir im privaten Bereich genauso eingeschränkt sind wie alle andere Menschen. Aber das nehmen wir gerne in Kauf und hoffen, dass sich die Lage so schnell wie möglich wieder entspannt.