VfL-Frauen: Doppelter Schock in Freiburg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg lassen in der Bundesliga Federn, und der Gegner war nicht Dauerrivale Bayern München – das hatte es schon seit fast zwei Jahren nicht mehr gegeben. Beim SC Freiburg kam die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Abgesehen von den Bayern war es zuletzt der SGS Essen am 18. Dezember 2018 gelungen, dem VfL mal Zählbares abzuluchsen. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Freiburgs Hasret Kayikci noch der 1:1-Ausgleich. Noch bitterer war an diesem Nachmittag im Breisgau allerdings etwas anderes für die Grün-Weißen.

Denn in der 86. Minute hatte sich infolge eines Luftzweikampfs Alexandra Popp am Fuß verletzt. Sanitäter trugen sie vom Spielfeld, die Kapitänin des VfL und der deutschen Nationalmannschaft hatte Tränen in den Augen.

Gerade erst hatte sich Bremer schwer verletzt

Beim VfL dürften alle Alarmglocken geschrillt haben, schließlich hatte sich erst am Mittwoch Pauline Bremer am Knie verletzt. Die Diagnose am Freitag ergab einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie. Der VfL hatte nach dem Popp-Aus in Freiburg nicht mehr wechseln dürfen, musste die Schlussphase zu zehnt überstehen – und kassierte noch unter dem Schock der schweren Verletzung seiner Anführerin den Ausgleich, danach wurde gar nicht mehr angepfiffen.

Wie schwer es in Freiburg zum Abschluss der englischen Woche nach zwei deutlichen 4:0-Siegen werden würde, hatte sich bereits zuvor angedeutet: Lange fanden die Wolfsburgerinnen nicht das richtige Rezept, um zum Torerfolg zu gelangen. Und hätten sogar in Rückstand geraten können, doch Sandra Starke traf nach einer knappen halben Stunde nur die Latte.

Erst in der zweiten Halbzeit schaffte es der VfL, die Freiburgerinnen hinten einzuschnüren. Als Joker Zsanett Jakabfi in der 70. Minute mit ihrem vierten Saisontor das 1:0 markierte, hatte das Führungstor bereits in der Luft gelegen. Es folgte der Schock durch die Verletzung von Popp – und schließlich noch das ganz späte 1:1.

Dass der VfL die Tabellenführung los ist, weil Bayern München bei der TSG Hoffenheim einen 4:0-Erfolg landete, dürfte bei den Wolfsburgerinnen niemanden interessieren.

Spiel kompakt

SC Freiburg: Nuding – Vojtekova, Steuermann, Steuerwald, Karl (83. Memeti) – Starke, Müller (85. Memeti), Kayikci – Bürger (63. Wittje), Hoffmann.

VfL Wolfsburg: Kiedrzynek – Blässe (66. Rauch), Goeßling (81. Hendrich), Janssen, Wedemeyer – Engen (46. Jakabfi), Oberdorf – van de Sanden (66. Wolter), Huth (77. Dickenmann), Saevik – Popp.

Tore: 0:1 Jakabfi (70.), 1:1 Kayikci (90.+5).

Gelbe Karten: Vojtekova / –.

Schiedsrichterin: Kathrin Heimann (Gladbeck).