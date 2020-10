VfL-Frauen: Unternehmen Titelverteidigung startet in Bochum

Mit sechs Titeln und 30 Siegen in Folge halten die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zwei Rekorde im DFB-Pokal. Seit Donnerstagmittag ist klar, wo sie diese Serie zum Start des Wettbewerbs 2020/21 ausbauen können: Auftaktgegner ist in der 2. Runde des Cups der West-Regionalligist VfL Bochum aus der dritthöchsten Spielklasse, das ergab die Auslosung in Frankfurt/Main. Gespielt wird am 31. Oktober/1. November im Bochumer Ruhrstadion.

„Das ist ein Traditionsverein mit einer großen Euphorie“, sagte VfL-Coach Stephan Lerch in einem ersten Statement. „Der Name VfL Bochum liest sich sehr gut.“ Lose Kontakte hat er mit Thomas Reis, dem Coach der Zweitliga-Männer, der zuvor U19-Trainer in Wolfsburg war. Und mit Bochums U17-Trainer David Siebers, den er aus dem aktuellen Fußballlehrer-Lehrgang kennt. „Ich habe ihm auch gleich geschrieben, vielleicht sieht man sich“, so Lerch.

Ansonsten wird er sich nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen. Der Titelverteidiger, der im Vorjahr das Endspiel in Köln gegen die SGS Essen knapp nach Elfmeterschießen gewonnen hatte, konzentriert sich auf sein eigenes Können. Der Coach des Abo-Gewinners sagt: „Wir werden uns nicht so sehr nach dem Gegner richten.“ Bochum hat seine Partie der ersten Runde, in der die ersten zehn Teams der Bundesliga noch nicht eingreifen, mit 3:0 gegen Viktoria Berlin gewonnen, in der Regionalliga gab es im bisher einzigen Spiel ein 8:0 gegen den SV Budberg.

Direkte Vergleiche beider VfL-Teams hat es bisher nicht gegeben, in der 2. Liga traf die Wolfsburger Reserve 2014/15 zweimal auf die Bochumerinnen, beide Spiele endeten unentschieden (2:2, 1:1). Damals als Coach auf der Wolfsburger Bank: Stephan Lerch.