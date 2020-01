VfL-Frauen mit viel Feuer ins neue Jahr

Mit viel Feuer und Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in das neue Jahr gestartet. Am Donnerstagnachmittag bat Coach Stephan Lerch zur ersten Einheit in 2020, das Großes bereithalten soll. „Der ganz große Traum ist die Champions League. Das ist so“, sagte...