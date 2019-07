Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg startet mit Laktattests

Für die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nimmt die Vorbereitung auf die neue Saison, in die das Team von Trainer Stephan Lerch am 18. August mit einem Heimspiel gegen den SC Sand startet, in dieser Woche Fahrt auf. Seit Montagmorgen, 7.30 Uhr, absolvieren die ersten Spielerinnen im...