Frauen des VfL Wolfsburg wollen Titel in Hoffenheim eintüten

Der Wonnemonat Mai soll den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg innerhalb von fünf Tagen den nächsten Titel bescheren. Nach dem DFB-Pokalsieg am Mittwoch in Köln (1:0 gegen Freiburg) wollen sie am Sonntag mit einem Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim ihren fünften Meistertitel in der Bundesliga feiern....