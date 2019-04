7:0 – erster Meisterschafts-Matchball für die VfL-Frauen

Wolfsburgs Alexandra Popp (links) erzielte beim Kantersieg gegen den SC Sand einen Doppelpack. Nach dem 7:0 benötigt der VfL an den letzten beiden Spieltagen noch maximal einen Sieg um sich zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft zu sichern.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind in der Bundesliga nur noch einen Schritt von der erneuten Titelverteidigung entfernt. Am Sonntagnachmittag gelang der Mannschaft von Coach Stephan Lerch vor 1600 Zuschauern im AOK-Stadion ein nie gefährdeter 7:0 (5:0)-Erfolg gegen den SC Sand. Zwei Spiele vor Schluss haben die Wolfsburgerinnen nun sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München, der allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Mit einem Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Sonntag (14 Uhr) wäre dem VfL die dritte Meisterschaft in Serie aber nicht mehr zu nehmen. Zuvor wollen die Grün-Weißen am Mittwoch (17.15 Uhr, live in der ARD) im DFB-Pokalfinale in Köln gegen den SC Freiburg allerdings noch ihren fünften Cup-Erfolg in Folge eintüten.

Für den FC Bayern war es ein doppelt bitterer Nachmittag. Erst verloren sie auch das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Barcelona mit 0:1, wodurch der Traum von der ersten Endspielteilnahme geplatzt ist. Und als die eigene Niederlage gerade feststand, mussten die Münchnerinnen mitansehen, wie wohl auch die letzte Chance auf die deutsche Meisterschaft durch den Wolfsburger Sieg entschwand.

Die VfLerinnen ließen von der ersten Minute an so gar keinen Zweifel daran, dass sie sich den ersten Meisterschafts-Matchball erspielen wollen. Nach nur 96 Sekunden und der bereits dritten (!) Ecke hatte Caroline Hansen ihre Hereingabe so optimiert, dass Zsanett Jakabfi den Ball über ihren Kopf streifen ließ und ihn so ins SC-Tor verlängerte. Trotz der schnellen Führung ließ Wolfsburg nicht nach und erlaubte sich im Gegensatz zu den Bayern, die in Sand vor eineinhalb Wochen nur 1:1 gespielt hatten, keinen Patzer. Einen Hansen-Schuss lenkte Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp entscheidend zum 2:0 in die Maschen (8.). Und Lena Goeßling fand bei ihrer ersten, scharf getretenen Ecke auf den ersten Pfosten den Kopf von Pernille Harder, die das 3:0 markierte (13.) – die Grün-Weißen hatten mit einer nahezu perfekten Chancenverwertung eine ganz starke Anfangsphase hingelegt.

Tore fielen dann erst einmal keine mehr, verflacht ist die Partie keineswegs. Die Gäste von Ex-VfL-II-Coach Sascha Glass suchten im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch den Weg nach vorne. Die beste Gelegenheit vergab Jasmin Sehan, ebenfalls zuvor bei Wolfsburgs Reserve aktiv, mit einem Schuss aus der Distanz. VfL-Keeperin Almuth Schult war aus dem Tor geeilt, hatte Sehans Flachschuss aber noch ablenken können (19.). Und die Wolfsburgerinnen? Sie hatten doppeltes Lattenpech. Erst Toptorjägerin Ewa Pajor mit einem Kopfball (23.), dann Hansen mit einem Versuch nach einer Flanke von links am zweiten Pfosten (30.).

Die nicht weniger heiße Schlussphase von 45 spektakulären Minuten leitete wiederum Popp ein – ihr Hammer aus 20 Metern schlug im langen Eck ein (39.). Hansen setzte den Schlusspunkt mit einem Foulelfmeter, den sie selbst nach einem ihrer unnachahmlichen Soli Richtung Grundlinie herausgeholt hatte (44.).

Nach der Pause ging es genauso weiter, auch wenn es dieses Mal eine Weile dauerte, bis der VfL traf. Babett Peter, die in der vergangenen Woche ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft nach 118 Einsätzen beendet hatte, verlängerte eine Flanke mit der Fußspitze ins Tor – 6:0 (58.). Kurz darauf trug sich Sara Björk Gunnarsdottir noch in die Torschützenliste ein – nach einem sehenswerten Linksschuss in die rechte Ecke (67.). Defensiv durfte sich Schult ein weiteres Mal auszeichnen, als sie nach einem 50-Meter-Solo von Milena Nikolic einen nicht einmal unverdienten Ehrentreffer des SC stark verhinderte (74.).

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg: Schult – Blässe, Fischer, Goeßling, Peter – Gunnarsdottir – Hansen (81. Neto), Harder (54. Wolter), Popp, Jakabfi – Pajor (70. Masar).

SC Sand: Schlüter – Georgieva, Caldwell, Vetterlein, Vojtekova – van Bonn, Blagojevic, Prohaska – Sehan (76. Meyer), Pinther (68. Arnold), Nikolic (87. Schaber).

Tore: 1:0 Jakabfi (2.), 2:0 Popp (9.), 3:0 Harder (13.), 4:0 Popp (39.), 5:0 Hansen (44./Foulelfmeter), 6:0 Peter (58.), 7:0 Gunnarsdottir (67.).

Gelbe Karten: Blässe / –.

Schiedsrichterin: Laura Duske (Leverkusen).

Zuschauer: 1600 im AOK-Stadion.