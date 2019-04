Fischer trifft und spürt noch keine Wehmut

Nilla Fischer befindet sich auf ihrer Abschiedstour aus der Frauenfußball-Bundesliga. Noch vier Spiele – drei in der Bundesliga und das DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg am 1. Mai – hat die schwedische VfL-Kapitänin noch vor der Brust, ehe es sie nach dann sechs Jahren in Wolfsburg zurück in...