Hansen lässt VfL-Angebot verstreichen

So turbulent wie am Abreisetag war es für die Fußballerinen des VfL Wolfsburg zu keinem Zeitpunkt im Trainingslager an der portugiesischen Algarveküste: Von Sevilla aus ging es nach München. Doch der Weiterflug nach Hannover verzögerte sich gewaltig, weil der Flug zunächst gestrichen wurde. Erst am späten Abend war der Bundesliga-Spitzenreiter zurück in Wolfsburg. Ralf Kellermann hatte da schon ein sehr positives Fazit der Tage in Portugal inklusive der zwei Testsiege gegen Sporting Lissabon (4:1) und den 1. FFC Frankfurt (1:0) gezogen. Und der sportliche Leiter der VfLerinnen bezog auch Stellung zu aktuellen Personalien: Während Anna Blässe beim VfL bleiben dürfte, klingt bei Caroline Hansen heraus, dass die norwegische Top-Vorbereiterin Wolfsburg im Sommer nach dann fünf Jahren verlassen könnte.

Ralf Kellermann über ...

… die Bedingungen im Trainingslager: „Wir waren jetzt zum achten Mal in der gleichen Hotelanlage und wir hatten wieder einmal optimale Bedingungen für eine konzentrierte Vorbereitung. Darüber hinaus konnte das Trainerteam um Stephan Lerch alles umsetzen, was es sich auch vorgenommen hatte. Insgesamt fällt unser Fazit daher absolut positiv aus.“

… die personelle Ausgangslage: „Bedauerlich war, dass Almuth Schult aufgrund ihres grippalen Infekts nicht so eingreifen konnte, wie es geplant gewesen war. Lara Dieckenmann war nach ihrer Kreuzbandverletzung im Oktober noch nicht mit in Portugal, sie arbeitet weiter individuell in der Reha. Ansonsten hatten wir keine Ausfälle zu beklagen.“

… geänderte Abläufe im Trainerteam nach der Trennung von Co-Trainer Markus Högner in der Winterpause: „Natürlich mussten wir die Aufgaben ein wenig anders verteilen. Aber wir hatten ausreichend Zeit, um das intensiv zu planen, und es gab keine Auswirkungen auf die Arbeit mit der Mannschaft. Geplant ist, dass wir diese Stelle im Sommer neu besetzen werden, die Arbeit als sportlicher Leiter für den Nachwuchsbereich werde ich bis dahin mit übernehmen.“

… den Stand der Vertragsverhandlungen mit Anna Blässe: „Bereits seit dem vergangenen Sommer lag der Ball bei ihr. Inzwischen hat Anna uns aber mitgeteilt, dass wir die Gespräche mit ihrem Berater aufnehmen können, so dass ich denke, dass einer Vertragsverlängerung mit ihr nichts im Wege steht.“

… den Stand bei Caroline Hansen: „Caroline Hansen hatte ein Vertragsangebot von uns vorliegen, das bis Anfang Januar befristet war. Denn uns ist natürlich auch daran gelegen, Planungssicherheit zu haben. Diesen Zeitpunkt hat sie verstreichen lassen, von daher gibt es keinen neuen Stand. Wir sind weiterhin optimistisch, mit Caro zu verlängern.“

… die kommenden zwei Wochen bis zum Punktspielstart bei Bayern München am 17. Februar: „Bis einschließlich Dienstag haben die Spielerinnen jetzt frei. Ab Mittwoch wird das Trainerteam dann weiter an den Abläufen feilen und darauf hinarbeiten, dass die Mannschaft die nötige Frische bekommt. Die Vorbereitung ist nach dem Trainingslager schließlich nicht zu Ende, und wir brauchen auch noch die kommenden zwei Wochen, um optimal eingestellt in die zweite Saisonhälfte zu gehen.“

… die anstehenden Aufgaben in Bundesliga, Pokal und Champions League: „Es sind in der Bundesliga nur noch neun Spiele, aber wir waren uns auch in der Hinrunde bei zwischenzeitlich sieben Punkten Vorsprung bewusst, dass wir noch kein Meister sind. Jetzt wartet gleich das Spiel in München. Mit einem Sieg könnten die Bayern nach Punkten zu uns aufschließen, während wir die Chance haben, unseren aktuellen Vorsprung mit einem Sieg auf sechs Zähler zu verdoppeln. Damit, aber auch mit dem Viertelfinale in der Champions League gegen Olympique Lyon im März warten interessante Aufgaben auf uns. Doch genau für solche Duelle spielen wir Fußball. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir wieder eine sehr gute Rückrunde spielen werden.“