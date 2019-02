1:0 gegen Frankfurt – Hansen lässt den VfL im Test jubeln

Zweites Spiel innerhalb von drei Tagen, zweiter Sieg: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben auch die zweite Partie ihrer kleinen Testspielserie im Trainingslager in Vila Nova des Cacela (Portugal) erfolgreich bestritten. Mit 1:0(1:0) bezwangen die „Wölfinnen“ den Bundesliga-Konkurrenten 1.FFC Frankfurt. Caroline Hansen erzielte den Treffer des Tages.

Trotz des knappen Resultats hatte der VfL die Partie 90 Minuten lang unter Kontrolle und ließ defensiv nahezu nichts anbrennen. Einziges Problem: Die Wolfsburgerinnen taten sich lange schwer, offensive Akzente zu setzen, so dass sich ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Ballbesitz für die „Wölfinnen“ entwickelte.

Die erste Großchance für den VfL war jedoch direkt die Führung: Nach schöner Hereingabe von Alexandra Popp war Hansen die Nutznießerin in der Mitte und schob zum 1:0 in der 31. Minute ein. Da Ewa Pajor zwei Chancen kurz vor der Pause (38., 42.) liegenließ, blieb es bei der knappen Führung vor dem Seitenwechsel.

In der zweiten Hälfte blieb es beim gleichen Bild, da Pernille Harder in der 58. Minute frei vor dem Tor nur über das Gehäuse schoss. Der VfL hatte weiterhin mehr Ballbesitz, kam aber in den letzten knapp 30 Minuten nicht mehr zu nennenswerten Möglichkeiten. So blieb es beim knappen aber verdienten 1:0-Erfolg.

„Zu Beginn der Partie haben sich beide Mannschaft gut neutralisiert und vor allem auch in der Defensive sehr diszipliniert gespielt. Deshalb gab es wenig herausgespielte Chancen. Unser Passspiel und das letzte Zuspiel waren nicht so präzise, wie wir es von uns erwarten. Das ist aber auch völlig normal nach einem so intensiven Trainingslager“, sagte VfL-Trainer Stephan Lerch und fügte an: „Die Dominanz in Ballbesitz war sehr positiv, dadurch haben wir kaum Chancen für Frankfurt zugelassen. Unter dem Strich war es ein sehr wertvoller Test für uns gegen einen guten Gegner.“