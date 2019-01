Wolfsburgs Allrounderin Popp: Wir sind stärker denn je

Wintertrainingslager mit dem VfL Wolfsburg in Portugal, das anstehende Champions League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon, die Bundesliga-Rekord-Hinserie, die anstehende Rückrunde, der DFB-Pokal, die Weltmeisterschaft im Juni und Juli in Frankreich, ihre Rollen in Vereins- und Nationalmannschaft – Alexandra Popp, 93-fache Fußball-Nationalspielerin (44 Tore) und Olympiasiegerin 2016, hat viel zu erzählen. Unser Mitarbeiter Jörg Kleinert sprach mit der 27-Jährigen, die sich mit dem VfL noch bis Sonntag in Vila Nova des Cacela (Portugal) an der Algarve auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet.

Frau Popp, Sie haben als Fußballerinnen mehr als ein Dutzend Vorbereitungs-Trainingslager hinter sich. Welchen Eindruck haben Sie vom derzeitigen Aufenthalt mit dem VfL in Portugal?

Wir können uns über die Rahmenbedingungen nicht beschweren. Okay, die Fahrt vom Hotel zum Trainingsplatz dauert 15 bis 20 Minuten. Für meinen Geschmack ist das etwas zu lang. Ansonsten hatten wir immer gutes Wetter. Nur an einem Tag war es mal ziemlich windig.

Welche Trainingsinhalte und Schwerpunkte hat Ihr Trainer Stephan Lerch in Portugal gesetzt? Wird es in der Rückrunde in der Mannschaft taktische Veränderungen geben?

Ich werde hier jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Andere lesen mit. Klar ist aber: Es wird die eine oder andere Veränderung geben. Systemisch, auch beim Pressing. Wir sind eine Mannschaft mit großer Individualität, unsere Spielerinnen sind flexibel einsetzbar. Da sind kleine Veränderungen kein Problem.

Sie hatten sich im letzten Spiel des Jahres 2018 gegen Essen das Jochbein gebrochen, im Januar zwickte die Wade und zwang Sie zu einer Trainingspause. Wie geht es Ihnen aktuell?

Im Trainingslager trage ich noch eine Gesichtsmaske. Das ist Vorschrift, damit ich 100 Prozent des Pensums mitmachen darf. Die Wadenverletzung ist auskuriert, sie hatte aber Mitte Januar beim Nationalmannschaftslehrgang in Marbella dafür gesorgt, dass ich nicht das komplette Pensum mitmachen konnte.

Trainingslager bedeuten auch, dass Abläufe täglich wiederkehren. Wie lenken Sie und Ihre Mannschaftskolleginnen sich in Portugal in der Freizeit vom fußballerischen Alltag auf dem Trainingsplatz ab?

Zu sehen und zu tun gibt es hier nicht viel. Mal schnappt man sich ein Auto und fährt in die Nachbarstadt. Sonst ist viel Wellness im Hotel angesagt. Oder wir haben mal eine Radtour durch die Gegend gemacht, zum Beispiel mit den Mountainbikes in die umliegenden Obstplantagen.

Kurze Rückblende: Gegen Ende der Hinrunde gab es in der Bundesliga den einen oder anderen kleinen Hänger: 1:1 in Potsdam, 0:0 gegen Essen. Wo war die anfängliche Dominanz des VfL hin?

Die Dominanz war immer da, in jedem Spiel. Wir haben nur unsere Tore nicht geschossen, hätten diese Spiele für uns entscheiden müssen. Wir waren nach diesen Spielen tierisch angefressen, haben uns selbst hinterfragt. Die Mannschaft will immer das Optimum, das spricht für sie. Wir wollen immer an unsere Grenzen gehen.

Wer Ihren Namen im Internet sucht, findet bei Wikipedia folgenden Eintrag, ich zitiere: „Die Abwehrspielerin, Mittelfeldspielerin und Stürmerin steht beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag.“ Warum steht dort nicht auch Torhüterin? Auf welcher Position sehen Sie sich denn am liebsten?

Torhüterin habe ich auch schon gespielt (lacht). Aber im Ernst: Am liebsten bin ich Stürmerin. Auf dieser Position werde ich aber wohl nur in der Nationalmannschaft zu finden sein. Im Verein haben wir vorne einfach zu viel Qualität. Die Tore unserer Angreiferinnen sprechen für sich, da habe ich keine Gegenargumente. Ich würde gerne wieder vorne spielen, aber es würde eine Weile dauern, bis ich mir die Automatismen im Sturm wieder aneigne.

Blicken wir voraus bis zum Sommer: In der Champions League, im Pokal und in der Meisterschaft ist der VfL dick im Geschäft, für die deutsche Nationalmannschaft steht im Juni und Juli die WM in Frankreich an. Was ist möglich?

Unser Ziel ist erstens, die Champions League zu gewinnen, zweitens die Meisterschaft, drittens den Pokal. In Sachen Champions League-Gewinn bin ich positiv eingestellt. Okay, im Viertelfinale geht es gegen Lyon, aber ich sehe uns grundsätzlich auf Augenhöhe mit denen. Der Zeitpunkt unserer Spiele gegen Lyon im März ist gut für uns. Wir stehen dann voll im Saft, haben dann noch keine englischen Wochen hinter uns. Das Finale im vergangenen Jahr gegen Lyon war ein offener Schlagabtausch. In dieser Saison sind wir stärker denn je.

Stichwort Champions-League-Finale 2018: Ihre Mannschaft lag in der Verlängerung gegen Lyon 1:0 vorne, Sie sahen Gelb-Rot, anschließend siegten die Französinnen mit 4:1. Wie tief sitzt bei Ihnen noch der Stachel?

Das Foul war mein Fauxpas. Einfach dumm, mein eigenes Verschulden. Ich kann aber versichern, dass mir das so nicht noch einmal passieren wird. Ansonsten ist die Sache abgehakt.

Stichwort Nationalmannschaft: Martina Voss-Tecklenburg hat Horst Hrubesch auf dem Trainerposten abgelöst. Welchen Eindruck hatten Sie im Januar beim ersten Nationalmannschaftslehrgang in Marbella von ihr?

Mit einer neuen Trainerin zu arbeiten, ist immer spannend. Ich kenne sie noch aus meiner Zeit in Duisburg. Mein erster Eindruck von ihr war sehr gut. Sie hat einen klaren Plan, sie macht klare Ansagen, was sie von uns Spielerinnen erwartet.

Sie sind Olympiasiegerin, haben mehrfach die Champions League gewonnen. Der WM-Titel fehlt Ihnen noch. Was ist in Frankreich drin für die deutsche Mannschaft?

Man fährt immer zu einer WM, um bestmöglich abzuschneiden. Mein Traum ist natürlich, den Titel zu gewinnen. Aber die Weltspitze ist enger zusammengerückt, das macht es nicht leichter.