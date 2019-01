„Maskenfrau“ Popp mit Test-Doppelpack

Erstes Trainingslager-Testspiel, erster Sieg – die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben trotz schwieriger Platzbedingungen im Stadion von Penafiel die Aufgabe Sporting Lissabon gemeistert und einen 4:1 (3:0)-Sieg gegen den portugiesischen Meister eingefahren. Matchwinnerin war Rückkehrerin Alexandra Popp, die doppelt traf.

Die Nationalspielerin war dabei noch leicht gehandicapt. Nach ihrem Jochbeinbruch im letzten Punktspiel des vergangenen Jahres gegen Essen spielte sie mit einer Gesichtsmaske. Doch die störte sie offenbar gar nicht. Nachdem Pia-Sophie Wolter die Wolfsburgerinnen nach einer Ecke von Katharina Baunach früh in Führung gebracht hatte (12. Minute), legte Popp schnell das zweite Tor nach – und zwar per Kopf. Baunach hatte zuvor Pech mit einem Lattentreffer, doch den Abpraller setzte die „Maskenfrau“ dann per Kopfball-Bogenlampe und mit etwas Glück ins Sporting-Tor (21.). Praktisch mit dem Pausenpfiff legte die Rückkehrerin dann noch per Foulelfmeter nach (45.). Lissabons Torfrau hatte zuvor Zsanett Jakabfi gelegt.

Youngster Anna-Lena Stolze schoss in Durchgang 2 noch das vierte VfL-Tor (61.), weil Sporting den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum bekam, ehe Lissabon durch Ana Capeta per Sonntagsschuss den Ehrentreffer erzielte (63.).

Stephan Lerch zeigte sich insgesamt zufrieden – vor allem angesichts der Umstände mit einer starken Belastung in den Einheiten zuvor und den Platzbedingungen. „Es war ein unebener und tiefer Platz. Man hat gesehen, dass die Mannschaft von der ersten Minute an wollte und sehr engagiert war, und dass sie den Bedingungen zum Trotz versucht hat, Ball und Gegner laufen zu lassen“, so der VfL-Coach.

Lerch sah gute Ansätze, auf denen seine Mannschaft nun weiter aufbauen kann. „Wir können Rückschlüsse ziehen und wollen das nutzen, um einige Dinge zu optimieren. Es war ein gelungener Auftakt“, meinte der Wolfsburger Trainer.

Am heutigen Donnerstag wird Lerch die Gruppe teilen. Die, die gegen Lissabon viel gespielt haben, machen mehr Regeneration, mit der zweiten Gruppe geht’s auf den Platz – auch wenn die Belastung hier ebenfalls eingeschränkt sein wird, da schon am Freitag (17 Uhr) das Testspiel gegen Liga-Konkurrent 1. FFC Frankfurt wartet.

Am Sonntag enden dann die Tage in Vila Nova de Cacela, und es geht zurück nach Deutschland.