VfL: Lerchs Team flieht vor dem Winter

Sie sind schon Dauergast an der Algarve: Die Frauen des VfL Wolfsburg beziehen am Mittwoch zum wiederholten Mal ihr Winter-Trainingslager in Portugal. Diesmal geht es nach Vila Nova des Cacela, östlich von Faro, nicht weit entfernt von der Grenze zu Spanien. „Optimale Rahmenbedingungen“ erwartet...