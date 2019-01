Nur ein Trio fehlt beim Aufgalopp der VfL-Frauen

Nicht ganz, aber fast vollständig war der Kader des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Dienstag beim Start in die Rückrunden-Vorbereitung. Das Team wirkte fit und wie gewohnt gut aufgelegt. „Es ging darum, an den Ball zu kommen und Spaß und Freude wieder zu entwickeln“, sagte Trainer...