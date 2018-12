Lerch: „Die Gegner träumen ja nicht“

„Sehr viel gutes Essen“ wartet an Weihnachten auf Kapitänin Nilla Fischer. Keeperin Almuth Schult freut sich auf das Fest der Liebe in ganz großer Familienrunde, und auch Lena Goeßling will erst einmal abschalten. Hinter den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg liegt eine ganz starke Saisonhälfte ohne...