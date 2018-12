Kellermann: Harders Bereitschaft zu bleiben ist da

Auch wenn die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit dem 1:1 bei Turbine Potsdam erstmals Zähler abgegeben haben, sind sie in der Bundesliga so erfolgreich unterwegs wie nie zuvor. Vor dem Rückrunden-Auftakt beim 1. FFC Frankfurt am Sonntag (11 Uhr) sprach Ralf Kellermann, der sportliche Leiter der...