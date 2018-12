VfL verpasst die perfekte Halbserie

Was für ein Hinrunden-Finale, was für ein Hammer-Spiel – in dem die Fußballerinnen des VfL allerdings erstmals in dieser Saison gestrauchelt sind. Nach zehn Siegen ließ der weiterhin unangefochtene Spitzenreiter aus Wolfsburg beim 1:1 (0:0) bei Turbine Potsdam erstmals Federn, kassierte vor knapp...