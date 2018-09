Bayern wieder größter VfL-Rivale

An diesem Wochenende startet die Frauenfußball-Bundesliga in ihre 29. Auflage. Wolfsburg beginnt am Sonntag gegen den 1. FFC Frankfurt. Und natürlich sind die VfLerinnen wieder Favorit auf den Titel – aber auch die Konkurrenz will oben angreifen. Das Titelrennen werden wahrscheinlich Meister VfL...