VfL-Frauen spielen im Testspiel gegen Twente Enschede

Zum Abschluss ihres Österreich-Trainingslagers steht für die Spielerinnen des Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Samstag (16 Uhr) ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Am vorletzten Tag des Camps am Walchsee treffen sie auf den niederländischen Spitzenklub Twente Enschede. Nach dem...