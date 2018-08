Goeßling: CL-Titel hat die höchste Priorität

Lena Goeßling geht bereits in ihre achte Saison bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Damit blickt die Defensivspezialistin, hinter der eine ganz starke Saison 2017/18 liegt, bereits auf genauso viele Sommervorbereitungen und zahlreiche Titel mit dem VfL zurück. Im Trainingslager am Walchsee in...