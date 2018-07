Mit 28 Jahren – Ex-VfLerin Henning beendet Karriere

Das war’s: Im Alter von 28 Jahren beendet Josephine Henning ihre Karriere als Fußballerin. Zwischen 2011 und 2014 war sie Teil der erfolgreichen Mannschaft des VfL Wolfsburg, die 2013 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League holte. In der Königsklasse triumphierte sie insgesamt viermal, die Abwehrspielerin ist die einzige, der dies mit drei verschiedenen Klubs gelang (Turbine Potsdam, VfL, Paris St. Germain). Zuletzt war Henning für den FC Arsenal aktiv.

Bis auf den WM-Titel hat sie auf Klub- und auf Nationalmannschaftsebene alles gewonnen. Via Instagram zog sie nun einen Schlussstrich in Sachen Frauenfußball: „Diesen Sommer werde ich meine Karriere als Profifußballerin beenden. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, all die schönen Momente zu realisieren. Ich habe das Privileg gehabt, meinen Traum verwirklichen zu dürfen.“

Was die 42-fache Nationalspielerin, die in Rio 2016 mit sechs Wolfsburgerinnen Olympia-Gold holte, in Zukunft machen wird, ließ sie noch offen. „Der Sport wird immer ein Teil meines Lebens bleiben, aber jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung meine Reise weitergehen wird.“