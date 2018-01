Goeßling vor Rückkehr ins Nationalteam?

Es sieht so aus, als würde Lena Goeßling eine Rückkehr ins Nationalteam weiter offen stehen. Die Defensivspezialistin des VfL Wolfsburg war zuletzt für ein wichtiges Test-Länderspiel gegen Frankreich in ihrer Heimat Bielefeld nicht nominiert worden und hatte scharfe Kritik an Bundestrainerin Steffi...