VfL holt Punkt in Leverkusen – Es entsteht etwas

Bayers Odilon Kossounou im Zweikampf mit Paulo Otavio vom VfL Wolfsburg. Am Ende stand es 2:2 in der Bundesliga-Partie.

Im Laufe einer Fußballsaison gleicht sich alles aus, sagt man. Glück und Pech ist mit dieser vermeintlichen Weisheit gemeint. Und so muss sich der VfL Wolfsburg nach dem 2:2 bei Bayer Leverkusen eher glücklich schätzen, während das 2:2 in der Vorwoche gegen Borussia Mönchengladbach eher zu wenig war für das Team von Niko Kovac, das aber so oder so beweist, dass sein Aufwärtstrend intakt ist.

Dass zwischen Leverkusen und Wolfsburg ein Bundesliga-Kellerduell steigen würde, hätte man wohl höchstens zu Saisonbeginn für möglich gehalten, bevor sich die Teamstärken so richtig eingeruckelt hätten. Aber nun an Spieltag 11 hat der Tabellenstand schon eine Aussagekraft. Der Fakt, der sowohl für Bayer als auch für den VfL gilt: Sie hatten sich bisher mehr erhofft.

Alonso vs. Kovac – eine Entscheidung war richtiger

Daher hatten die Leverkusener Anfang Oktober ihren letztjährigen Erfolgstrainer Gerardo Seoane entlassen und den spanischen Internationalen Xabi Alonso zu dessen erstem echten Cheftrainer-Job verholfen.

Wolfsburg wiederum hielt trotz Fehlstarts an Kovac fest, was sich nun mehr und mehr als richtige Entscheidung erweist, sprechen die Ergebisse der vergangenen Wochen doch eine klare Sprache: Es wächst etwas zusammen und geht aufwärts.

Sinnbildlich fürs Zusammenwachsen, das nur über gegenseitiges Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft entstehen kann, war die Startelf der Wolfsburger. Mit Jakub Kaminski, Omar Marmoush und Kevin Paredes (Startelfdebüt) sollten drei U23-Akteure für Angriffswirbel sorgen. Der erfahrene Josip Brekalo saß nur auf der Bank, Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp waren nicht einmal im Kader. Konsequent von Kovac.

VfL Wolfsburg gegen Leverkusen - Das Spiel in Bildern VfL Wolfsburg gegen Leverkusen - Das Spiel in Bildern Mit einem 2:2-Unentschieden endet die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusten. Die Bilder vom Spiel. Foto: regios24/Darius Simka

Bayer verschießt Elfmeter – und macht ein Eigentor

Die Startphase der Partie gehörte jedoch Bayer. Alonsos Team verschoss nach nur wenigen Minuten einen Handelfmeter, den Micky van de Ven verursacht hatte. Moussa Diaby schoss aber vorbei (11. Minute). Sechs Minuten später machte der Franzose es aber besser, zog an Maximilian Arnold vorbei und brachte Leverkusen mit 1:0 in Führung.

Nach 28 Minuten gelang dem Kovac-Team aus dem Nichts der Ausgleich unter gütiger Mithilfe von Leverkusens Robert Andrich, der Ridle Bakus Hereingabe über die Linie drückte. Erst ein verschossener Elfer, nun ein Eigentor - Bayer wird noch viel Glück haben in dieser Saison, wenn sich eingangs erwähnte Weisheit als wahr herausstellt.

Unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick waren die Wolfsburger mit dem 1:1 zur Pause gut bedient, da Bayer das aktivere Team war.

VfL geht unverdient in Führung – und verliert sie wieder

Wie schon in Hälfte 1 brauchte der VfL auch in den zweiten 45 Minuten keine große eigene Druckphase, um ein Tor zu erzielen. Da Edmond Tapsoba gegen Felix Nmecha zu ungestüm im Strafraum agiert hatte, versenkte Arnold den fälligen Elfer zum 2:1 (54.). Wirklich verdient war die Führung nicht, aber die Grün-Weißen juckte das nicht.

Eine Viertelstunde vor dem Ende kam Bayer zum - so ehrlich muss man aus Wolfsburg-Sicht sein - verdienten 2:2, als Jeremy Frinong eine Hereingabe von der linken Seite über die Linie drückte.

Hintenraus ließ Kovac‘ Team nicht mehr viel anbrennen, konnte aber mit dem Punkt sehr gut leben. Das Remis bedeutet zwar keinen großen Sprung in der Tabelle, allerdings zementiert der Auftritt den Aufwärtstrend: In den jüngsten fünf Pflichtspielen gab es keine Niederlage.

