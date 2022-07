Durchwachsenes Debüt für Bartol Franjic beim VfL Wolfsburg

Osnabrück. Die Wölfe enttäuschen beim Vorbereitungs-Turnier in Osnabrück. Niko Kovac nimmt den Neuzugang aber in Schutz – noch.

Besonders beim 0:1 gegen den VfL Osnabrück sah er nicht gut aus. Am Ende einer verunglückten Kombination verlor Bartol Franjic den Ball in der Nähe des eigenen Sechzehners. Nach der anschließenden Flanke klingelte es im Kasten von Wölfe-Keeper Niklas Klinger. Es war allgemein ein durchwachsener Auftritt, den der kroatische Neuzugang beim Mini-Turnier in Osnabrück zeigte, an dem neben den Gastgebern und den Grün-Weißen auch noch Zweitligist Hannover 96 teilnahm. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ jeweils 45 Minuten lang. Der VfL Wolfsburg belegte nach einer 1:3-Pleite gegen Osnabrück und einem 1:1 gegen 96 den letzten Platz.

Niko Kovac über Bartol Franjic: „Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken“

Franjic lief in der ersten Partie im 4-4-2 an der Seite Maximilian Arnolds auf der Doppelsechs auf. Trainer Niko Kovac zeigte sich nachsichtig. Schließlich war es der erste Auftritt des Kroaten im VfL-Dress. Man könne „nicht erwarten, dass er nach drei Tagen im Training sofort den Anschluss hat. Wir müssen ihm noch das eine oder andere erklären. Ich denke, er wird ein bisschen Zeit brauchen. Er ist ein intelligenter Spieler, der es schnell versteht. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken“. Und auch sonst sollte das Abschneiden des VfL bei diesen Tests nicht zu hoch gehängt werden. Die Nationalspieler steigen erst am Montag wieder ins Training ein. Der Kader für das Turnier wurde mit zahlreichen Nachwuchskickern aufgefüllt. Baustellen hat Kovac dennoch reichlich ausgemacht – vor allem in der Defensive: „Da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Da sind Abläufe nicht so, wie ich sie mir vorstelle.“

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

feu

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de