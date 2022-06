Kevin Paredes : „Ich lebe meinen Traum“

Wolfsburg. Der 19-Jährige hat Zeit gebraucht, um beim VfL Wolfsburg anzukommen. Nun will er den nächsten Schritt gehen – und das nicht nur in der Bundesliga.

Kevin Paredes ist in Wolfsburg zum ersten Mal auf sich allein gestellt – weit weg von der Familie in den USA.

In den USA muss sich der Fußball nach wie vor hinter American Football, Basketball, Baseball und auch Eishockey anstellen, wenn es um die beliebtesten Sportarten geht. Aber: Seine Beliebtheit wächst. Und somit auch die Anzahl an Talenten, die sich für Höheres empfehlen wollen. Eines davon ist Kevin Paredes. Seit Ende Januar steht der 19-Jährige bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg unter Vertrag. Bislang hat es für den quirligen Außenspieler nur zu zwei Kurzeinsätzen gereicht. Das soll sich nun ändern.

Der Youngster hat sich Ziele gesetzt für die neue Saison. „Ich will mehr spielen und dem Team helfen, wo ich kann. Tore schießen, Vorlagen geben. Ich will klein anfangen, hier und da ein paar Minuten spielen. Und gegen Ende der Saison würde ich gerne zur Stammrotation gehören“, sagt Paredes. Es sind erreichbare Meilensteine. Paredes weiß, wie schwierig es ist, in der Bundesliga Fuß zu fassen.

John Anthony Brooks als Unterstützer und Einkaufshelfer

Das erste halbe Jahr war eine Zeit der Eingewöhnung. Noch nie hatte er allein gelebt, war immer unter dem Schutz seiner Eltern. Nun ist er auf sich gestellt. Er muss selbst einkaufen, seine Wohnung sauber halten. „Wäsche waschen ist eine große Sache“, sagt er lachend.

Wobei – ganz ohne Unterstützung war Paredes nicht. Besonders Jay Brooks habe ihm im Alltag sehr geholfen. „Er hat mich behandelt wie einen kleinen Bruder. Ich vermisse ihn jetzt schon“, sagt der 19-Jährige über den abgewanderten Abwehrhünen. Auch seine Eltern waren schon einmal da. Im Februar haben sie ihren Sprössling für fünf Tage besuchen können. Der Weg ist weit aus dem US-Bundesstaat Virginia in die VW-Stadt.

Weil es die Eltern so wollten – Fußball statt Sonnenbrand für Kevin Paredes

Seine Eltern waren übrigens auch der Grund, weshalb Kevin Paredes sich für den Fußball entschieden hat. Dabei sind sie Dominikaner. Dort ist Baseball eine große Sache. „Mein Bruder hat Baseball gespielt, als wir jünger waren. Aber meine Eltern haben gesagt, es sei zu lang, drei oder vier Stunden in der Sonne zu stehen. Also habe ich zu einem Sport gewechselt, der nur 90 Minuten dauert – und das war Fußball“, sagt der Linksfuß.

Mittlerweile fühlt er sich in Wolfsburg wie zu Hause. „Ich leben meinen Traum. Wer will nicht in der Bundesliga spielen?“ Und fast hätte ihn sein Weg schon früher an den Mittellandkanal geführt. Im Jahr 2019 war er schon einmal da, habe sich der Nachwuchs-Akademie anschließen wollen. „Das damals hat aber nicht geklappt.“ Im zweiten Anlauf landete Paredes dann doch in Wolfsburg. Hier schwitzt er nun in seiner ersten Sommervorbereitung mit den Wölfen. Der neue Trainer Niko Kovac helfe ihm schon sehr dabei, seine Ziele zu erreichen. Auch von den Mitspielern gibt es Unterstützung – insbesondere von Maximilian Arnold und Jerome Roussillon. „Arnold, fordert mich auf, nach dem Training noch dazubleiben, um an meinem Spiel zu arbeiten. Defensiv ist es vor allem Roussillon, der mir hilft. Alles, was er weiß, versucht er, an mich weiterzugeben“, sagt Paredes.

Der Spieler des VfL Wolfsburg lernt fleißig Deutsch – und will zur WM

Anpassung bleibt weiterhin das Stichwort in der noch kurzen Geschichte von Paredes beim VfL. Die Gegner, mit denen er es in Deutschland zu tun bekommt, sind kräftiger, und schneller als daheim. Der 19-Jährige wirkt daneben noch wie ein Schuljunge in einem Männerteam – etwas schmächtig und mit seinen 1,70 Meter etwas zu kurz geraten. Aber auch an der Physis feilt Paredes, arbeitet daran, „ein paar Kilos zuzulegen.“

Neben dem Körper stärkt der US-Boy auch den Geist. Noch versteht er auf Deutsch nur Bruchstücke. Aber er lernt fleißig, hat einen Lehrer. „Es ist aber sehr schwierig“, sagt der 19-Jährige und lacht. Seine nächsten Ziele hat er auch bereits im Kopf. Zur Weltmeisterschaft würde er gerne fahren. Am besten schon in diesem Jahr. „Das ist mein Ziel. Wenn das nicht klappt, arbeite ich weiter. 2026 ist wieder eine WM.“

Kevin Paredes setzt sich Ziele, ohne dabei zu hoch zu greifen. Er will weiterkommen, bleibt aber auch realistisch. Und ein paar Meilensteine hat er ja auch schon erreicht. Am 9. April gab er beim 4:0-Sieg der Wölfe gegen Arminia Bielefeld sein Bundesligadebüt. Vier Minuten ließ ihn Florian Kohfeldt auf den Platz. Immerhin. Als der Ex-Coach und sein damaliger Schützling an der Außenlinie auf die Einwechslungen warteten, nahm Kohfeldt den Youngster väterlich in den Arm. Sein Trikot wollte Paredes nach dem Schlusspfiff in alter Fußballermanier eigentlich tauschen. Sein Landsmann George Bello aber riet ihm davon ab. „Er sagte, ich solle es behalten, weil es mein erstes Spiel war.“ Und das tat Paredes auch. Nun hat das Jersey einen Ehrenplatz – eingerahmt an der Wand seiner ersten eigenen Wohnung in Wolfsburg.

