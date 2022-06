Vom DFB-Team ging’s für Lukas Nmecha auf den OP-Tisch

Am Mittwoch veröffentlichte Lukas Nmecha auf seinem Instagram-Kanal ein Bild von sich in einem Krankenhausbett. Die VfL-Fans konnten die Schockstarre aber schnell wieder ablegen. Dem Stürmer der Wolfsburger ist nichts passiert. Vielmehr hat er sich der letzten Überreste seines Knöchelbruchs entledigt, den er sich im vergangenen Dezember zugezogen hatte. Nach der damals fälligen Operation steckten noch Schrauben in seinem Bein. Die sind nun entfernt worden.

Lukas Nmecha kommt beim DFB nur zu zwei Kurzeinsätzen

Am Abend vor seinem Krankenhausbesuch stand der 23-Jährige noch beim 5:2-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien auf dem Platz – zumindest für die letzten 15 Minuten. In den vier DFB-Spielen in der Nations League kam Nmecha nur zu zwei Kurzeinsätzen. Trotzdem sieht Bundestrainer Hansi Flick „Lukas Nmecha einen Tick weiter vorne“ im Vergleich zu dem anderen Sturm-Newcomer Karim Adeyemi.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erst Urlaub, dann Vorbereitung mit dem VfL Wolfsburg

Die Chance auf eine WM-Teilnahme ist also weiterhin real für Nmecha. Zumal Flick im Angriff nicht gerade auf ein üppiges Angebot zurückgreifen kann. Dafür muss Nmecha in der Bundesliga-Hinrunde beim VfL auf sich aufmerksam machen. Pünktlich wird der 23-Jährige, der in der Vorsaison acht Bundesliga-Tore erzielt hatte, nicht zum in der VW-Stadt ankommen. Für ihn ist nach der Länderspielabstellung jetzt erst einmal Urlaub angesagt. Anfang Juli soll er aber wieder einsteigen – ohne Einschränkungen. „Der Weg zur Erholung beginnt“, wie Nmecha schreibt.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

feu

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de