So feiert der VfL Wolfsburg 25 Jahre Erstliga-Zugehörigkeit

Das Warten hat bald ein Ende: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga steigen am Wochenende 10./11. Juni die Feierlichkeiten. Nun teilten die Wölfe weitere Details zum Partyprogramm mit.

Zum Auftakt steigt am Freitag, 10. Juni (Anstoß 18.30 Uhr), im Vorsfelder Drömlingstadion ein Spiel der 1997er-Aufstiegsmannschaft des VfL (ergänzt um Spieler des 1992er-Kaders, der in die 2. Liga aufgestiegen war) gegen eine Wolfsburger Ü40-Stadtauswahl. Unter den gemischten Aufstiegshelden befinden sich in der Region gebliebene Ex-Profis wie Michael Spies, Silviu Vuia, Frank Plagge, Siegfried Reich, Heiner Pahl, Michael Geiger und Peter Kleeschätzky. Aus der 1997er-Truppe kündigt der VfL Jann Jensen, Jens Keller, Matthias Maucksch, Piotr Tyszkiewicz, Sead Kapetanovic, Stefan Meißner, Petar Mihtarski, Uwe Zimmermann, Bruno Akrapovic und Roy Präger an.

Auch das Rahmenprogramm verspricht Kurzweil. Die Band Zappenduster spielt, Speedcontrol und Hüpfburg sind zudem aufgebaut. Auch Maskottchen Wölfi hat sich angesagt. Der Eintritt ist frei. „Als die Frage aufkam, ob wir uns noch einmal für ein Spiel treffen wollen, haben die allermeisten sofort begeistert zugesagt“, berichtet Mitorganisator Präger. „Vermutlich wird es das letzte Mal bleiben, dass wir in dieser Konstellation zusammen auflaufen werden. Wir werden ja leider nicht jünger. Umso mehr freuen sich alle darauf, nach Wolfsburg zu kommen und mit den Fans zu feiern.“

Familienfest und Grün-Weiße Nacht

Die Gelegenheit dazu bietet sich auch am Samstag im Außenbereich des Kulturzentrums Hallenbad im Schachtweg. Bereits um 12 Uhr beginnt dort ein Kinder- und Familienfest mit Aktionen wie Kistenklettern, Schminken und einem Programm der VfL-Fußballschule.

Die Grün-Weiße Nacht, die in Anlehnung an das Gründungsjahr des Klubs um 19.45 Uhr im Innenraum des Hallenbades startet, ist der abschließende Höhepunkt. Unter der Regie von Stadionsprecher Georg Poetzsch und Disc-Jockey Dirk Wöhler soll es ein spannendes Bühnenprogramm geben. Filmbeiträge und Talkrunden mit den damaligen Spielern, die ebenfalls live vor Ort sind, werden viele Erinnerungen an die Aufstiege von 1997 und 1992 wachrufen, heißt es.

Hier bekommen Sie Tickets

Der Eintritt kostet pro Person 19,97 Euro (inklusive zweier Freigetränke). Die Tickets gibt es im Service-Center im Fanhaus an der VW-Arena und im VfL-Fanshop in der City-Galerie oder online unter www.woelfeshop.de (plus Bearbeitungs- und Versandgebühr/Zustellung per Einwurf-Einschreiben).

