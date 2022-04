Marcel Schäfer äußert sich zu Josip Brekalos möglicher Rückkehr

Es ist ein langwieriges Hin und Her. Seit Josip Brekalo im Sommer 2016 zum VfL Wolfsburg gewechselt war, äußerte er immer wieder Wechselwünsche. Zwischenzeitlich war er schon einmal an den VfB Stuttgart, den kommenden Gegner der Wölfe (Samstag, 15.30 Uhr) ausgeliehen. Im vergangenen Sommer machte er noch die Vorbereitung in der VW-Stadt mit – und durfte dann auf Leihbasis zum FC Turin nach Italien wechseln. Kommt er nach der Saison jetzt wieder zurück nach Wolfsburg?

Der FC Turin hat eine Kaufoption für Josip Brekalo

Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Turin besitzt eine Kaufoption, um den Kroaten dauerhaft zu binden. Zwischen 10 und 15 Millionen Euro würden für Brekalo dann fällig. Noch ist diese aber nicht gezogen. Und VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer hält sich aktuell an die Fakten: „Stand heute kommt Josip zurück. Und man muss sagen, dass er in dem Leihzeitzraum bisher sehr beachtliche Leistungen gezeigt und noch einmal eine ganz andere Erfahrung gesammelt.“

In 28 Spielen in der Serie A hat der 30-fache kroatische Nationalspieler sechs Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet. Aber will der 23-Jährige, der beim VfL noch bis 2023 unter Vertrag steht, überhaupt zurück nach Wolfsburg? Brekalo hat seinen Wunsch, in einer Topliga wie in Spanien, England oder eben Italien spielen zu wollen, klar kommuniziert. Nun hat er noch einmal den Berater gewechselt – auch das ist oft ein Indiz für einen klaren Wechselwunsch. „Deshalb ist die vertragliche Situation aber nicht wegzudiskutieren“, sagt Schäfer, „und Josip ist jemand, der sehr ehrlich und offen mit seiner Situation umgeht. Daher hat er uns im letzten Jahr in einem persönlichen Gespräch relativ frühzeitig über seine Gedanken informiert. Was aber nicht heißt, dass das so zustande kommt.“ Zum neuen Berater des Offensivspielers hatte Schäfer noch keinen Kontakt. „Aber grundsätzlich halte ich es auch so, weil es auch viel um sportliche Themen geht, dass wir mit unseren Leihspielern direkt im Austausch sind.“ Für die Wölfe lief Brekalo in 122 Pflichtspielen auf – und erzielte dabei 22 Tore und 17 Vorlagen.

Kehrt Josuha Guilavogui doch zum VfL Wolfsburg zurück?

Es könnte noch eine weitere Rückkehr geben. Und die wäre wohl noch unverhoffter als im Fall Brekalo. Im Winter hat Josuha Guilavogui die Wolfsburger in Richtung Girondins Bordeaux verlassen. Der Franzose hatte die Chance auf eine neue Aufgabe nutzen wollen. Die Grün-Weißen legten dem Ex-Kapitän keine Steine in den Weg. Der Abgang des verdienten Ex-Wölfe-Profis war Teil eines Umbruchs mitten in der Saison. Nur: Guilavogui ist zunächst lediglich nach Frankreich ausgeliehen. Eine Kauf würde nur dann zustande kommen, wenn Girondins die Klasse hält.

Und das ist keinesfalls gegeben. Vier Spieltage vor Saisonende liegt Bordeaux auf dem vorletzten Rang der Ligue 1. Bis zum Relegationsplatz beträgt der Rückstand vier, bis zum ersten Nichtabstiegsplatz sechs Punkte. Schäfer: „Die Situation ist noch unklar. Und daher kann ich dazu im Moment auch noch wenig sagen.“ Dass Guilavogui tatsächlich noch einmal für den VfL auflaufen wird, ist schwer vorstellbar. Der 31-Jährige ist nicht der Typ, der sich nach mehr als sieben Jahren Klub-Zugehörigkeit emotional verabschiedet, um dann kurz darauf wieder zurückzukehren. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr vorstellen kann, sagte der Mittelfeldspieler unserer Zeitung nach seinem Wechsel: „Nein, das war für mich ein richtiger Abschied. Ich kann nicht sagen: ,Hallo, ich bin wieder da. Wie waren die letzten Monate?’ Nein, nein“, fügte aber an: „Ich kann noch nicht planen, weil im Fußball alles so schnell läuft.“

