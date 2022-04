Yannick Gerhardt: Wir haben die richtige Reaktion gezeigt

Der VfL Wolfsburg hat wieder Luft zum Atmen. Der klare 4:0-Erfolg über Arminia Bielefeld lässt nicht nur den Puffer auf die Abstiegszone wachsen. Er gibt auch Selbstvertrauen. Die Wölfe haben gezeigt: Sie können auch souverän. Vor allem waren sie sich selbst diese Gewissheit schuldig.

In der Vorwoche gab es noch heftige Kritik. Die 0:3-Pleite in Augsburg wollte aufgearbeitet werden. Die Profis müssten den Abstiegskampf lernen, hatte VfL-Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke gefordert. Ob der Bielefeld-Sieg allein schon Beleg genug ist, dass dieser Lernprozess erfolgreich war? Fraglich. „Wir wissen, wie ernst die Lage ist. Ich habe den Abstiegskampf ja selbst auch schon zwei Mal miterleben müssen. Und ich glaube, dass wir heute die richtige Reaktion gezeigt haben“, sagt Yannick Gerhardt.

Der VfL Wolfsburg ist noch nicht raus aus dem Abstiegsstrudel

Den Abstiegskampf annehmen – das war das Mantra, das die Wolfsburger während der vergangenen Woche immer wieder herunterbeteten. In Augsburg noch hat die Geschlossenheit gefehlt, die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. „Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man einer Mannschaft im Abstiegskampf vorwerfen kann“, betont Gerhardt.

Raus aus dem Strudel sind die Wölfe noch nicht. Aber sie haben sich ein wenig freigeschwommen. Der Erfolg gegen die Arminia war ein wichtiger Schritt. Das Restprogramm aber hat es in sich. Unter anderem warten noch der BVB und die Bayern. „Wir müssen die nächsten Spiele mit der gleichen Mentalität angehen“, sagt Lukas Nmecha. Der VfL habe die Saison „hergeschenkt“, meint Gerhardt. Jetzt gilt es, sie so positiv wie möglich zu beenden und so schnell es geht den Klassenerhalt einzutüten – erreicht ist dieses Ziel noch nicht.

