Maximilian Arnold: Schmadtke wurde mit den VfL-Profis deutlich

Zwei Mal spielte Maximilian Arnold in der Relegation. Spurlos ging das nicht an ihm vorbei.

Nach der klaren 0:3-Pleite beim FC Augsburg hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke es angekündigt. „Wir werden in aller Deutlichkeit auch Dinge ansprechen, die uns nicht gefallen haben“, richtete der 58-Jährige ernste Worte in Richtung der Profis des VfL Wolfsburg. Gesagt, getan. Schon nach dem Schlusspfiff hat er sich an die Spieler gewandt. „Ja, das hat er gemacht. Ich weiß, wie Jörg Schmadtke drauf ist. Er hat das in aller Deutlichkeit auch gesagt“, sagt Maximilian Arnold.

Der VfL-Rekordspieler wirkte einen Tag nach der desolaten Leistung des Fußball-Bundesligisten noch merklich konsterniert. Der Nackenschlag in der Fuggerstadt hat gesessen. Und dann auch noch gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit einem Sieg hätten sich die Wölfe gehörig Luft verschaffen können. So befinden sie sich wieder fester im Sog des Abstiegsstrudels. Und beim FCA wirkte es fast so, als hätten im Lager der Grün-Weißen noch nicht alle verstanden, was alles auf dem Spiel steht.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Maximilian Arnold: „Wir haben auch viele junge Spieler, die das zum ersten Mal erleben“

Nun befindet sich der VfL aber auch in einer Situation, die nicht alltäglich ist, die gelernt werden will. „Wir haben auch viele junge Spieler, die das zum ersten Mal erleben. Das ist nicht ganz so einfach wegzustecken. Ich habe schon das Gefühl, dass jeder weiß, was los ist, aber es geht eben nicht alles so einfach von der Hand“, sagt Arnold. Er kennt die Situation durchaus. Zwei Mal musst er mit dem VfL Wolfsburg in die Relegation. Zwei Mal ging es am Ende gut. Aber spurlos sind diese Erfahrungen nicht an Arnold vorbeigegangen. Damals war der heute 27-Jährige selbst noch ein junger Spieler. Beim ersten Spiel gegen Eintracht Braunschweig im Jahr 2017 war er selbst er 23 Jahre alt.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Und aus Erfahrung weiß Arnold heute: Diese Lage ist nicht leicht, wenn man sie noch nicht zu spüren bekommen hat. „Damals hat mir auch jeder von außen erzählt, was ich hätte besser machen sollen. Aber niemand von denen stand unten auf dem Platz. Nur ich“, sagt der Mittelfeldmann. Helfen würden diese Hinweise nicht. Ganz im Gegenteil. „Jetzt muss mir keiner mehr sagen, was ich zu tun und zu lassen habe.“

Maximilian Arnold hat Erfahrung mit der Relegation

Vieles sei eine Frage des Selbstvertrauens – und das fehlt dem einen oder anderen beim VfL momentan ein Stück weit. Arnold hat davon im Laufe seiner Karriere schon reichlich gesammelt. Genau wie die Erfahrung im tiefsten Abstiegskampf. Aber noch mal braucht er das nicht – selbstverständlich. „Ich hoffe nicht. Ich hoffe es einfach nicht“, sagt der 27-Jährige. Die Klatsche in Augsburg war vielleicht der letzte Warnschuss. Denn leichter wird das Programm nicht. „Das sollte auf jeden Fall ein Spiel gewesen sein, dass uns alle noch einmal wachrütteln sollte“, sagt Arnold.

Als nächstes stellt sich mit Arminia Bielefeld der nächste Gegner vor, der in der selben Situation steckt wie der VfL – im Gegensatz zu den Grün-Weißen den Abstiegskampf aber einkalkuliert hat, ihn kennt und darauf vorbereitet war, dass er anstehen wird. Die Mannschaft von Frank Kramer steht mit 26 Punkten aktuell auf dem Relegationsplatz. Fünf Punkte hinter dem Klub vom Mittellandkanal. Am Samstag (15.30 Uhr) ist Anpfiff in der VW-Arena. Dann müssen die Wolfsburger ein anderes Gesicht zeigen als noch in Augsburg. Die Wölfe müssten, „als Mannschaft besser fungieren. Das ist uns in Augsburg nicht gelungen“, sagt der Linksfuß.

Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf eine Schippe drauflegen

Und dazu muss auch jeder einzelne Akteur in grün und weiß eine Schippe drauflegen. Die Basics, das Wesentliche muss wieder sitzen. Zweikämpfe gewinnen, sich durchsetzen, das eigene Tor mit aller Macht verteidigen und im Angriff die Durchschlagskraft wiederfinden. Mit zu viel Druck aber geht es dann auch nicht. Arnold: „Das habe ich auch gelernt über die Jahre: Wenn man zu verkrampft ist und es zu sehr will, dann funktioniert es nicht.“

Funktionieren muss es aber am Wochenende gegen die Ostwestfalen – zumindest, was das Endergebnis angeht. Die ersten Big Points gegen die direkte Konkurrenz sind schon futsch. Die zweite Chance muss der VfL nun dringend nutzen. Ob der Hebel nun so leicht umzulegen ist? Wohl kaum. „Am Wochenende wird jetzt nicht alles klappen. Das weiß ich jetzt schon.“ Auch wenn Schmadtkes Worte bei den Spielern angekommen sind: Handeln müssen die Spieler schon selbst. Und den Abstiegskampf annehmen. Damit Maximilian Arnold von der dritten Erfahrung der unangenehmen Art verschont bleibt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de