Ukraine-Konflikt: VfL Wolfsburg setzt ein Zeichen der Solidarität

Ganz so voll wird es in der VW-Arena am Samstag wohl nicht werden. Florian Kohfeldt freut sich trotzdem auf ein „richtiges Bundesliga-Spiel“..

Volle Hütte in der VW-Arena? Na ja, fast. Zum Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) dürfte der VfL Wolfsburg sein Stadion wieder zu 75 Prozent auslasten. Das entspricht 22.500 Zuschauern. Ganz so viele werden nicht erwartet. Am Donnerstag rechnete der Verein damit, dass etwa 15.000 Fans kommen werden.

Und dennoch: Nach rund zwei Jahren Pandemie inklusive Geisterspielen und schwankenden Auslastungskapazitäten ist eine solche Kulisse etwas Besonderes. „15.000 ist dann schon ein richtiges Bundesliga-Spiel. Und das wird sich einfach super gut anfühlen. Es hört sich ein bisschen platt an, aber das ist das Gefühl, weshalb wir das machen“, sagt Florian Kohfeldt, Cheftrainer des VfL.

Spieler und Spielerinnen des VfL Wolfsburg laufen mit Peace-Symbol auf

Aufgrund der aktuellen politischen Lage und des Ukraine-Konflikts möchte der VfL Wolfsburg zudem ein Zeichen für Frieden setzen. Rund um die Partie gegen Union sind aus diesem Grund verschiedene Aktionen geplant. „Im Wissen, dass wir nur einen kleinen Beitrag leisten können, wollen wir Unterstützung geben, wo es uns möglich ist. Wir sehen darin auch unsere gesellschaftliche Verpflichtung und hoffen, dass sich möglichst viele Menschen aus unserer Region – ob Fußballfan oder nicht – den Spendensammlungen anschließen“, wird VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke in einer Klubmitteilung zitiert.

Unter anderem werden die Profis der Männer am Samstag sowie auch die VfL-Frauen am Sonntag bei ihrer Partie gegen den SC Freiburg (13 Uhr, AOK-Stadion) mit dem Peace-Symbol auf der Brust auflaufen, das auch an verschiedenen anderen Stellen in beiden Stadien zu sehen sein wird.

Profis des VfL Wolfsburg spenden für die Menschen in der Ukraine

Die VW-Arena strahlt bereits seit Donnerstagabend in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine. „Auch die Stadionshow am Samstag orientiert sich thematisch am Friedensmotto und wird musikalisch angepasst. Zudem wird es kurz vor dem Anpfiff der Partien eine Minute Applaus geben, um den tapferen Menschen in der Ukraine ein Zeichen der Unterstützung zu senden, aber auch allen Menschen zu danken, die sich nicht nur in diesen Tagen für Frieden und Freiheit engagieren“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Überdies will der VfL die Opfer des Krieges mit Geld- und Sachspenden unterstützen. Die Profis der Männer und der Frauen „spenden aus ihren Reihen einen signifikanten Geldbetrag“. Die Geschäftsführung will diesen Betrag noch einmal verdoppeln. „Das gesammelte Geld geht zu gleichen Teilen an zwei Spendenorganisationen: an das auch von Volkswagen unterstützte UN-Flüchtlingshilfswerk sowie an die Stiftung Round Table Deutschland, die Hilfskonvois in die Ukraine auch von Wolfsburg aus organisiert“, teilt der Fußball-Bundesligist mit.

