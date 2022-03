Pongracic-Klage gegen den VfL: Fronten bleiben verhärtet

Marin Pongracic verklagt den VfL Wolfsburg – das Thema kochte vor rund drei Wochen hoch, der Verteidiger, der in dieser Saison an Borussia Dortmund verliehen ist, verklagt den Wolfsburger Fußball-Bundesligisten auf die Zahlung von 250.000 Euro. Prämien in dieser Höhe stünden dem 24 Jahre alten Kroaten für das Erreichen der Champions League mit dem VfL noch aus. Das sehen sie beim VfL anders, haben den Spieler ihrerseits mit einer Widerklage in Höhe von 85.000 Euro für Äußerungen in einem Twitch-Interview im November verklagt. Eine Einigung gab es bei dem Gütetermin am Dienstagnachmittag nicht. Es könnte nun im Juni zum Kammertermin kommen.

Vor dem Arbeitsgericht Braunschweig erschienen am Dienstag weder Pongracic noch einer der VfL-Geschäftsführer. Die Klägerseite vertrat der Münchner Rechtsanwalt Prof. Dr. Klaus Köhler, den Bundesliga-Klub Dr. Joachim Rain und VfL-Justiziar Christopher Wendisch – alles per Videokonferenz.

VfL mit Widerklage über 85.000 Euro

Die Gesamthöhe der Königsklassen-Prämie liegt bei 300.000 Euro, die in zwölf Raten à 25.000 Euro ausgezahlt werden sollte. 50.000 Euro hatte Pongracic bereits erhalten. Die Zahlung des Restbetrags sei mit der Leihe nach Dortmund allerdings verwirkt, argumentiert der VfL, der eine weitere Zahlung ablehnte.

Und dann kam auch noch Pongracics unbedachtes Twitch-Interview dazu. In diesem hat er nicht nur Vertragsdetails preisgegeben, sondern sich auch abfällig über den ehemaligen VfL-Trainer Mark van Bommel geäußert. Das veranlasste die Grün-Weißen zu einer Widerklage, in der es um 85.000 Euro geht.

Wem nützt ein öffentlich ausgetragener Gerichtsstreit?

Weil es bei dem Gütetermin zu keiner Einigung kam, wurde ein Kammertermin für Juni angesetzt. Offen ist, ob Kläger und Beklagter persönlich erscheinen müssen. Lutz Bertram, Direktors des Arbeitsgerichts Braunschweig, stellte die Frage in den Raum, ob der Gerichtsstreit beiden Parteien denn überhaupt nützen würde. Zumal es bei einem Kammertermin in aller Öffentlichkeit zu einer Beweisaufnahme käme. Pongracics Anwalt sagte, auch Mark van Bommel habe sich unglücklich über seinen Klienten geäußert – auch das käme im Juni auf den Tisch.

Bis dahin könnte es noch zu einer außergerichtlichen Einigung kommen. Die Entscheidung, die dann vor dem Arbeitsgericht Braunschweig gefällt werden könnte, wäre vermutlich nicht die letzte. Dieser Streit könnte bis vor das Bundesarbeitsgericht gehen.

Immer klarer wird dagegen, dass der in Landshut geborene Kroate keine Zukunft mehr beim VfL hat. Dass der BVB die Kaufoption zieht und dem VfL 9 Millionen Euro überweist – unter anderem das hatte er im Format „Flügelzange“ im November ausgeplaudert – gilt ebenfalls als ausgeschlossen. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

