Beim 2:1-Sieg gegen Bielefeld Ende Oktober 2020 waren zum bislang letzten Mal Zuschauer in der VW-Arena zugelassen. Zum Test des VfL Wolfsburg am Dienstag gegen Erzgebirge Aue sind 500 Fans im AOK-Stadion erlaubt.

Wolfsburg. Der Bundesligist hat zudem einen weiteren Test terminiert: Am 17. Juli tritt van Bommels Team bei Olympique Lyon in Frankreich an.