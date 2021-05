Christian Gentner (links) und Christian Träsch kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim VfB Stuttgart. Beide spielten mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League. Gentner 2009/10 bei der Wolfsburger Premiere in der Königsklasse, Träsch in der Saison 2015/16. In der kommenden Spielzeit gehen die Grün-Weißen zum dritten Mal auf der höchsten europäischen Ebene an den Start.