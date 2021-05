Die Sprunggelenkverletzung von Josip Brekalo ist nicht allzu gravierend. Das 2:2 in Leipzig hatte der Kroate verpasst, am Mittwoch soll er wieder einsteigen.

Wolfsburg. Der Kroate des Fußball-Bundesligisten soll am Mittwoch einsteigen. Am Dienstag hat er in der Einheit des VfL Wolfsburg nicht viel verpasst.